Deniz Kuvvetleri Komutanlığı pilot alımı sonuçları açıklandı | MSB sınav sonucu sorgulama ekranı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yayımladığı duyuru ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı pilot alımı sonuçlarını açıkladı. Haberimizde yer alan link ile MSB Deniz Kuvvetleri Komutanlığı pilot alımı sınav sonuçlarını öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarını açıklandığı duyuruda Deniz Kuvvetleri pilot alımına ilişkin uçuş eğitimleri hakkında genel bilgilendirme yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uçuş eğitimlerinin 11 Haziran 2018 tarihinde başlayacağı ve 13 Temmuz 2018 tarihine kadar devam edeceği ifade edildi. İşte Deniz Kuvvetleri Komutanlığı pilot alımı sınav sonuçları sorgulama ekranı…

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İşte MSB tarafından yapılan duyuru;

Değerli Adaylarımız;

1. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Pilot Yetiştirmek Üzere Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Alımı seçim aşamaları tamamlanmıştır. Seçim aşamaları ve sağlık muayeneleri neticesinde Deniz Hava Komutanlığında 11 Haziran-13 Temmuz 2018 tarihleri arasında “Öğrenci Seçme Eğitimi ve Öğrenci Seçme Uçuşu” faaliyetleri icra edilecektir. Öğrenci Seçme Eğitimi ve Öğrenci Seçme Uçuşunda başarılı olan adaylar, kesin kayıt işlemleri yapılarak “Temel Askerlik ve Deniz Subaylığı Nosyonu Kazandırılması Eğitimi”ne başlayacaktır.

2. Adaylar, Öğrenci Seçme Eğitimi ve Öğrenci Seçme Uçuşu için geçerli bir kimlik kartı ile 10 Haziran 2018 saat 17.00’a kadar aşağıda belirtilen birliğe katılışını yapacaktır. Resmi bir mazeret olmaksızın 24 saat içerisinde katılış yapmayan adayların başvuruları sonlandırılacaktır.

3. Öğrenci Seçme Eğitimi ve Öğrenci Seçme Uçuşu faaliyetleri süresince adayların yemek ve yatma yeri ihtiyaçları Deniz Hava K.lığı tarafından karşılanacaktır.

4. Öğrenci Seçme Eğitimi ve Öğrenci Seçme Uçuşu faaliyetleri süresince adaylar ihtiyaç duyacağı çamaşır, şahsi temizlik malzemeleri, not defteri, kalem vb. malzemeleri katılış esnasında yanlarında getirecektir.