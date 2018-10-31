Deniz Kuvvetleri’nde FETÖ operasyonu: 12’si görevde 30 kişi için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının FETÖ ile irtibatlı olan 12'si aktif görevli 30 personeli hakkında gözaltı kararı aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki askerlerden FETÖ’nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 4 albay, 3 yarbay, 2 binbaşı, 7 yüzbaşı, 5 üsteğmen, 3 teğmen, 6 astsubay olmak üzere toplam 30 şüpheli hakkında 31 Ekim tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin 12’sinin aktif görevde olup, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı kaydedildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.

İHA