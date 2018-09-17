Deniz Kuvvetleri’nde FETÖ’den 22 gözaltı

Deniz Kuvvetleri Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda FETÖ'den 10'u muazzaf asker 22 kişiye gözaltı kararı verildi. Geçtiğimiz günlerde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DKK) Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı'nın geliştirdiği "FETÖ metre" uygulaması ile kripto örgüt mensupları ve onları yönlendiren "mahrem imamlar" deşifre edildiği açıklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında başlatılan FETÖ soruşturmasında 12’si mahrem imam 10’u asker olmak üzere 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Gözaltı işlemleri Ankara merkezli 13 ilde yürütülüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki FETÖ şüphelisi askerlere yönelik daha önce yapılan operasyonda, gözaltına alınıp bazı askerler etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedi. Bu kapsamda şüphelilerin örgüte yönelik bilgiler vermesi üzerine yeni bir operasyon için düğmeye basıldı. FETÖ ile irtibatları tespit edilen 1 yarbay, 2 binbaşı, 3 yüzbaşı, 4 astsubay olmak üzere 10 asker şüpheli ile 12 mahrem imam olmak üzere toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüpheli askerlerden 6’sı aktif görevdeyken, diğer şüpheli askerler hakkında soruşturma nedeniyle daha önce idari işlem uygulandı.

Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 12 ilde devam ediyor.

İHA