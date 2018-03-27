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Deniz Kuvvetleri’nden Deniz Yıldızı Tatbikatı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada, Deniz Kuvvetleri'nin Marmara ve Karadeniz'de tatbikat yaptığı duyuruldu.

android-time 20:35 27 Mart 2018
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Deniz Kuvvetleri’nden Deniz Yıldızı Tatbikatı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada, Deniz Kuvvetleri'nin Marmara ve Karadeniz'de tatbikat yaptığı duyuruldu.

Twitter üzerinden yapılan açıklamada “Deniz Yıldızı-2018 Tatbikatı, Donanma Komutanlığı sevk ve idaresinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından unsurların katılımıyla 26 Mart-05 Nisan 2018 tarihleri arasında Marmara Denizi ve Karadeniz'de icra edilmektedir.” denildi.

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Sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflarda tatbikata deniz araçlarının yanı sıra hava araçlarının da katıldığı görüldü.

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Son güncelleme: android-time 20:3827.03.2018
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