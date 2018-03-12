 Deniz sevgisi ölümün eşiğine getirdi

Antalya'da denize girmek için falezlerden inmek isteyen yaşlı adam, ayağı kayınca metrelerce yuvarlandı. Yaşlı adam yaralanırken, uçuruma metreler kala bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Olay, bugün Muratpaşa ilçesinde saat 11.00 sıralarında Konyaaltı Varyant Seyir Terası'nda meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı Sahil Projesi çalışmaları nedeniyle çitle kapattığı alanı aşarak, falezlerdeki patika yoldan denize doğru inmeye başlayan 67 yaşındaki Dursun Ali Gencer, yaklaşık 10 metrelik yolu sorunsuz bir şekilde indi. Falezlerdeki toprak yola gelince ayağı kayan Gencer, bir anda yuvarlanmaya başladı. Falezlerden metrelerce yuvarlanan yaşlı adamın düştüğünü gören Tuncer Üstüner isimli vatandaş hemen aşağıya inerek adamı tutmayı başardı. Uçuruma metreler kala kurtarılan Dursun Ali Gencer'in vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Durum hemen ambulans ve polis ekiplerine haber verildi. Ölümden dönen ve durumu iyi olan Dursun Ali Gencer'i, Tuncer Üstüner, koluna girerek falezlerin üzerine kadar çıkardı. Ancak, çalışma için kapatılan çitli alan geçilemezken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri alanı kırarak, yaşlı adamı güvenli bölgeye çıkardı. İkinci çitli alanı vatandaşların yardımı ile sedye üzerinde geçen Gencer, ambulansa alınarak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.