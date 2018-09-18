Deniz Uğur ile Reha Muhtar’ın velayet davasında karar

Oyuncu Deniz Uğur ve Gazeteci Reha Muhtar'ın 9 yaşındaki ikiz çocuklarının velayet davasında mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, ikiz çocukların velayetinin baba Muhtar'da kalmasına karar verdi.

Oyuncu Deniz Uğur, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak ikiz çocukların velayetini almak için Reha Muhtar'a dava açmıştı. İstanbul Aile Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada mahkeme kararını açıkladı. Duruşmaya Deniz Uğur ile Reha Muhtar avukatları ile hazır bulundu. Kararını açıklayan mahkeme, velayetin Reha Muhtar’da kalmasına karar verdi. Anne Deniz Uğur’un da çocukları ile görüşme süresini uzattı.

“ESAS AMACIM ŞAHSİ MÜNASEBETİN YENİDEN DÜZENLENMESİYDİ”

Duruşma çıkışında açıklama yapan Deniz Uğur, “Esas amacım şahsi münasebetin yeniden düzenlenmesiydi. Ve asla Reha Bey’in kötü bir baba olduğunu söylemedim, söylemem. Bu kararla benim mağduriyetimi ortadan kaldırmış oluyor. Yani çocuklarım neredeyse yarı yarıya benimle olabilecek. Velayetin değişmesi için gerekli koşullar oluşmuyor çünkü Reha Bey iyi bir baba. Fakat şahsi münasebet yeniden düzenlendi.Bizi mutlu edecek bir sonuç çıktı. Velayet babada devam edecek. Çocuklar mahkemenin bitmesine çok sevinecek çünkü arada bir tartışma mevzusu kalmadı” diye konuştu.

“BÖYLE BİR KARAR ÇIKMASI BENİM İÇİN GURURLANDIRICI BİR OLAY”

Mahkemeye ve Türk adaletine teşekkür eden Reha Muhtar ise “Çocuklarımın 8 senedir kaldığı yerde aynı koşullarda kalmasını uygun gördüğü için çocukların hayatının daha fazla alt üst olmasını engellediği için yüce mahkemeye çok teşekkür ediyorum. Bugün böyle bir kararın çıkması benim açımdan çok gururlandırıcı bir olay” dedi.