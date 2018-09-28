Deniz ulaşımına fırtına engeli! Seferler iptal

Marmara Denizi'nde devam eden fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal oldu.

Marmara Denizi’nde yaklaşık bir haftadır süren fırtına nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor İDO’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 12.00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. İPTAL EDİLEN BUDO SEFERLERİ BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07.00, 09.00 ve 11.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 07.30, 10.30 ve 12.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek. Aynı gerekçeyle 09.00 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de yapılamayacak. Çanakkale’de bazı feribot seferleri iptal edildi Kuzey Ege’de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.Bölgede 4 gündür etkili olan fırtına nedeniyle saat 07.00’de Gökçeada’dan Kabatepe’ye, 09.00’da da Kabatepe’den Gökçeada’ya gerçekleştirilmesi planlanan arabalı vapur seferi iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, seferlerin fırtınanın normale dönmesinin ardından yeniden yapılacağını, diğer hatlarda herhangi bir aksama bulunmadığını açıkladı.

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