Deniz Yücel davası başladı: Savunmasını Almanya’da yapacak

Alman Die Welt Gazetesi’nin Türkiye muhabiri Deniz Yücel’e "Örgüt propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla 4 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava başladı.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesin'deki duruşmada Yücel'in avukatı Veysel Ok müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini gerektiğini savundu.

Ok, Yücel'in yurtdışında yaşadığını belirterek, “Mahkemeninin de uygun görmesi halinde Yücel'in savunmasının en yakın Türkiye Konsolosluğunda ya da yazışmaların yapılarak bulunduğu yerdeki mahkemede alınmasını” istedi.

Mahkeme heyeti kararında, Yücel'in ikametinin yurtdışında olduğunu ve bu nedenle savunmasının alınması için gerekli yazışmaların yapılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.