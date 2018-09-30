Feci olay! Denize giren iki kardeş boğuldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren Halil (16) ve Burhan İmen (15) kardeşler boğularak hayatlarını kaybetti.

Olay Payallar Mahallesi sahilinde meydana geldi. İddiaya göre yüzme bilmeyen Halil İmen ve kardeşi Burhan İmen denize girdi. Bir süre sığ bölümde durduktan sonra derine doğru ilerleyen kardeşlerden biri suda çırpınmaya başladı. Diğeri de kardeşini kurtarmak için yanına gitti. Bir süre suda çırpınan iki kardeş daha sonra gözden kayboldu. Gençlerin suda çırpındığını gören sahildekiler denize atlayarak önce Halil İmen’i sudan çıkardı. Burhan İmen’e ise ulaşılamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Halil İmen’i ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Burada müdahale edilen Halil İmen, kurtarılamadı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kaybolan Burhan İmen’in bulunması için ise olay yerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. JAK ve Sahil Güvenlik dalgıçlarının yaptığı aramada Burhan İmen’in de cansız bedenine ulaşıldı. İki kardeşin cenazeleri savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. DHA