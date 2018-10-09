Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Denizli’de cadde ve sokaklar göle döndü

Denizli'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, birçok ev ve iş yerinin bordum katlarını da su bastı.

android-time 22:31 9 Ekim 2018
Haberler Gündem
Denizli'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, birçok ev ve iş yerinin bordum katlarını da su bastı.

Denizli kent merkezinde akşam saatlerinde dolu ile birlikte başlayan sağanak yağış yaklaşık 30 dakika sürdü. Aşırı yağış nedeniyle vatandaşlar saçakların altına girerek yağmurdan ve doludan korunmaya çalıştı.

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

İLGİLİ HABERSu baskınları vatandaşları zor durumda bıraktıSu baskınları vatandaşları zor durumda bıraktı

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar, göle dönen yollardan güçlükle geçti.  Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar balkon ve iş yeri önlerine sığınırken, şemsiyesi yanında olan vatandaşlar ise yağmurdan şemsiyeleri ile korunmaya çalıştı. Caddelerden karşıya geçmeye çalışan vatandaşlar, kuvvetli akan suyun etkisine kapılarak düştü.

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

BİRÇOK EV  VE İŞ YERİNİ SU BASTI

Kentin en işlek bölgelerinden biri olan ve yaklaşık 150 dükkanın bulunduğu Gazi Bulvarı’ndaki bir iş hanında da su baskını yaşandı. İş hanındaki esnaflar kendi imkanlarıyla çarşıya dolan suyu tahliye etmeye çalışırken duruma da tepki gösterdi. Bazı caddelerde rögarlar taşarken, birçok ev ve iş yerinin bodrum katlarını da su bastı.

Fotoğraf: İHA

Fotoğraf: İHA

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri herhangi bir olaya karşı teyakkuzda beklerken, itfaiye ekipleri de su basan iş yerleri ve evlerin bodrum katlarındaki suyu tahliye etti.  DHA

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 23:3009.10.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar