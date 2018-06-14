Denizli’de trafik kazası: 3 ölü

Denizli’nin Tavas ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Hatalı sollama ve aşırı hızdan kaynaklandığı öne sürülen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza Tavas ilçesi Medet-Nikfer Mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi. Medet Mahallesi istikametine giden Mustafa Uraz (75) idaresindeki araç, karşı yönden gelen Hüseyin Tepedüzü (68) yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücüler ile birlikte Havane Tepedüzü (66) otomobiller içerisindeki sıkıştıkları yerde hayatlarını kaybetti. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri sıkıştıkları otomobillerde itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrası çıkarılabildi. Ekiplerin yaptıkları incelemelerin ardından şahısların cenazeleri otopsi yapılmak üzere Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Hüseyin ve Havane Tepedüzü'nün evli oldukları öğrenildi. Kaza sonrası mahalleler arasındaki yol yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA