Depodan 600 bin liralık kaçak saat çıktı

İstanbul'da polis ekiplerinin bir depoya düzenlediği baskında 979 kaçak saat ele geçirildi.

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Ekipler, Kadıköy Osmanağa Mahallesi'nde depo görünümlü bir adreste, yurt dışından kaçak olarak getirilen saatler olduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine belirlenen adres, fiziki takip yöntemiyle izlendi. Araştırmalarda, adreste kaçak saat olduğu kesinleştirildi. Bunun üzerine operasyon kararı alındı.

Düzenlenen baskında 979 saat ele geçirildi. Her birinin fiyatı 500 ila 3 bin lira arasında değişen saatlerin piyasa değerinin 600 bin lira olduğu öğrenildi. Mahkeme kararı ile saatlere el konuldu .

İşyeri sahibi İ.O. hakkında işlem yapıldı. Konuyla ilgili çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.