Deprem riski sorgulama haritası devrede! Adres girip deprem sorgulama AFAD sitesini çökertti…

İnternette sorgulama işlemleri son dönemde sık sık gündeme gelirken, deprem riskine dair harita AFAD sitesi üzerinden yayınlandı sistemle ev adresi girilerek deprem riski sorgulanabilecek. Vatandaşlar "deprem sorgulama" araması yaparak bir anda AFAD'ın sistemi üzerine akın etti...

Deprem riski sorgulama işleminin AFAD sitesine eklenmesiyle, “Adres girerek deprem sorgulama” araması, arama motorlarında en çok arananlar arasına yükseldi. AFAD’ın hizmeti sunduğu sitede yoğunluk yaşanmaya başladı ve deprem riski sorgulama işlemlerinin yapıldığı sistem erişilemez hale geldi…

ADRES GİREREK DEPREM RİSKİ SORGULAMA NASIL YAPILACAK?

Habertürk’ün haberine göre Türkiye'nin yenilenen deprem haritası elektronik ortama aktarıldı. Oturduğu semtin deprem riskini öğrenmek isteyen vatandaşlar, “https://tdth.afad.gov.tr” adresinden koordinat ve adres bilgilerini girerek sorgulama yapabilecek.

Aşağıdaki linkten sisteme ulaşabilirsiniz;

ADRES GİREREK DEPREM RİSKİ SORGULAMA

Yeni deprem haritası dijital ortama taşındı. Mahalle mahalle risk değerlendirmesi yapılmasına imkân tanıyan “Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması” oluşturuldu. Test aşamasındaki uygulamayı kullanmak için ana sayfanın sol üst bölümünde yer alan “raporlama” butonuna tıklamak yeterli. Gereken koordinat bilgileri girildikten sonra, o yerin deprem riski görülebilecek.

FAY HATTI AKTİF Mİ DEĞİL Mİ GÖSTERECEK

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre AFAD Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Orhan Tatar,, yeni deprem haritası ile inşaat mühendislerinin işlerinin kolaylaşacağını belirterek, “Eskiden mühendisler hesaplamaları kendileri yapıyordu. Örneğin 1. ve 2. bölge arasında kalan yerleşim yerlerinde, 1’i baz alınca farklı değerler ortaya çıkıyor, bina maliyetleri artıyordu. Artık hesaplamayı program otomatik olarak yapacak ve tartışmaya yer kalmayacak” dedi. Tatar, yeni düzenleme ile 5 farklı zemin türü ve 4 farklı “ivme değeri” baz alınarak hesaplama yapıldığını vurgulayarak, “Sadece mevcut durum değil, fay hattı aktif mi değil mi, en son ne zaman hasar yapıcı deprem üretmiş, üzerinden ne kadar zaman geçmiş, kayma hızı ne kadar, bütün parametreler üst üste konularak daha sağlıklı hesaplama yapılacak. Yeni harita 3-4 yıllık bir çalışmanın ürünü” diye konuştu.