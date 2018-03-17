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DERBİ CANLI İZLE:. 11’ler belli oldu! Fenerbahçe Galatasaray maçı izle! FB GS derbi maçını şifresiz veren kanallar listesi…

Fenerbahçe Galatasaray derbisini canlı izlemek isteyen vatandaşlar maçı yayınlayacak kanalları araştırıyor. Fenerbahçe Galatasaray maçı ülkemizden beIN sports kanalında canlı izlenebilecek. Derbiyi izlemek isteyen ve yurtdışında ikamet edecek vatandaşlar, mücadeleyi şifresiz veren kanalları araştırıyor. İşte Fenerbahçe Galatasaray derbisini canlı yayınlayacak beIN Sport izleme linki ve tüm detaylar...

android-time 18:00 17 Mart 2018
Haberler Gündem
DERBİ CANLI İZLE:. 11’ler belli oldu! Fenerbahçe Galatasaray maçı izle! FB GS derbi maçını şifresiz veren kanallar listesi…
Fenerbahçe Galatasaray derbisini canlı izlemek isteyen vatandaşlar maçı yayınlayacak kanalları araştırıyor. Fenerbahçe Galatasaray maçı ülkemizden beIN sports kanalında canlı izlenebilecek. Derbiyi izlemek isteyen ve yurtdışında ikamet edecek vatandaşlar, mücadeleyi şifresiz veren kanalları araştırıyor. İşte Fenerbahçe Galatasaray derbisini canlı yayınlayacak beIN Sport izleme linki ve tüm detaylar...

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde nefesler tutuldu! Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda Galatasaray’ı ağırlayacak. Saat 19.00’da 387. kez karşılaşacak iki takımın mücadelesi başlayacak. Fenerbahçe Galatasaray derbisi tüm dünyadan canlı takip edilecek. Futbol tutkunları mücadeleyi Türkiye’de beIN Sport kanalından canlı izleyebilecekler. Derbiyi yurtdışında da bir çok kanal canlı yayınlayacak. Haberimizden Fenerbahçe Galatasaray maçını izleyebilir ve beIN Sport canlı yayınına ulaşabilirsiniz. İşte derbiyi şifresiz yayınlayacak kanallar listesi…

FENERBAHÇE VE GALATASARAY’IN 387. RANDEVUSU

Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynayacakları maç ile toplamda 386. kez karşı karşıya gelecek. Bu maçlarda sarı-lacivertlilerin 146'ya 123 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 117 maç ise berabere bitti. Dev derbiyi aşağıda linkten izleyebilirsiniz. BEIN Sport kanalını izlemek için sizden üyelik ve ücret taklep edilecektir.

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİ MAÇI BEIN SPORTS İZLE!

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Bülent Yıldırım

SAAT: 19.00

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Dirar, Mehmet Ekici, Giuliano, Soldado

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Selçuk, Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Gomis

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet 17 Ocak 1909 yılında Papazın Çayırı'nda oynanan müsabaka ile başladı. 109 yıllık dostlar, yarın oynanacak maçla tekrar karşılaşacak. Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı ağırlayacak. Ligde geride kalan 25 haftada sarı-kırmızılılar, 17 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonucunda topladığı 53puanla lider konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertliler ise 13 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 8 beraberlikle aldığı 47 puanla 4. sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan maç 0-0 berabere sona erdi.

DERBİ ÖNCESİ BÜYÜK TESADÜF

Spor Toto Süper Ligi 26. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 2012 yılında yine Kadıköy'de oynanan karşılaşmayla ilginç bir tesadüf ile tamamen aynı şartlarda oynanacak.

İki takım içine hayati önem taşıyan dev derbi mücadelesinin tarihi 17 Mart'a denk gelirken, 2012 yılında oynanan Fenerbahçe – Galatasaray karşılaşmanın da tarihi 17 Mart'tı.

17 Mart 2012 tarihinde oynana derbi mücadelesinde de takımların başında Fatih Terim ve Aykut Kocaman görev yaparken, bu hafta oynanacak derbi mücadelesinde de iki isim takımlarının başında sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇINI CANLI YAYINLACAK KANALLAR LİSTESİ

Yurtdışında ikamet eden futbolseverler Fenerbahçe Galatasaray maçını aşağıdaki kanallardan izleyebilirler.

AvustralyabeIN Sports 1 Australia
BeninA+ Sport
Bosna HersekSportKlub 1 Serbia
BruneibeIN Sports 4 Thailand, beIN Sports Connect Thailand
Burkina FasoA+ Sport
BurundiA+ Sport
KamboçyabeIN Sports Connect Thailand, beIN Sports 4 Thailand
KamerunA+ Sport
KanadafuboTV Canada, DAZN Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada
Cape VerdeA+ Sport
Orta Afrika CumhuriyetiA+ Sport
ÇadA+ Sport
KongoA+ Sport
Cote D’IvoireA+ Sport
HırvatistanSportklub 1 Croatia
DjiboutiA+ Sport
Ekvator GinesiA+ Sport
FransabeIN Sports 2
GabonA+ Sport
GambiyaA+ Sport
GanaA+ Sport
GineA+ Sport
Guinea-BissauA+ Sport
Hong KongbeIN Sports Connect Hong Kong, beIN Sports 2 Hong Kong
LaosbeIN Sports Connect Thailand, beIN Sports 4 Thailand
MakedonyaSportKlub 1 Serbia
MalezyabeIN Sports Connect Malaysia
MaliA+ Sport
MoritanyaA+ Sport
KaradağSportKlub 1 Serbia
Yeni ZelandabeIN Sports Connect New Zealand
NijerA+ Sport
NijeryaA+ Sport
FilipinlerbeIN Sports Connect Philippines
RuandaA+ Sport
SenegalA+ Sport
SırbistanSportKlub 1 Serbia
Sierra LeoneA+ Sport
SingapurbeIN Sports Connect Singapore
SlovenyaSportklub 2 Slovenia
TaylandbeIN Sports Connect Thailand, beIN Sports 4 Thailand
TogoA+ Sport
TürkiyeDigiturk Play, beIN CONNECT Turkey
Amerika Birleşik DevletleribeIN SPORTS USA, iGol, beIN SPORTS CONNECT U.S.A., fuboTV

Son güncelleme: android-time 19:0017.03.2018
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