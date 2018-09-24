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Derbi öncesi İstanbul trafiğinde son durum!

İstanbul'da bu akşam oynanacak olan derbi öncesi trafik durma noktasına geldi. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Beşiktaş'ta araçlar uzun süre kontak kapattı. İşte İstanbul trafiğinde son durum...

android-time 18:31 24 Eylül 2018
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Derbi öncesi İstanbul trafiğinde son durum!
İstanbul'da bu akşam oynanacak olan derbi öncesi trafik durma noktasına geldi. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Beşiktaş'ta araçlar uzun süre kontak kapattı. İşte İstanbul trafiğinde son durum...

Bu akşam Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı, İstanbul trafiğini olumsuz etkiledi. Akşam üzeri konuk ekip olan Beşiktaş taraftarının otobüslerine Şükrü Saraçoğlu Stadı’na gitmeleri için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde öncelik verildi. Diğer araçların geçişine izin verilmemesi nedeniyle İstanbul’da özellikle 15 Temmuz Köprüsünde yoğunluk yaşandı. Yine maç nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Beşiktaş’ta trafik durma noktasına geldi.

İşte İstanbul trafiğinde son durum…

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Son güncelleme: android-time 18:3624.09.2018
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