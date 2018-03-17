Derbi saaat kaçta başlayacak? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? FB GS derbisi öncesi ilginç tesadüf

Fenerbahçe Galatasaray derbisi için nefesler tutuldu, maç saati bekleniyor. Taraftarlar Türkiye'de hayatı durduracak Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda araştırmalarına başladı. Süper Lig'de 122., toplamda ise 387. derbi bu akşam oynanacak. Peki Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte derbinin saati...

Dünyanın en büyük üç derbisinden biri olan Fenerbahçe Galatasaray maçına saatler kaldı. Süper Lig’de haftanın kuşkusuz en önemli maçı olan Fenerbahçe Galatasaray maçının zirve yarışı açısından büyük önemi bulunuyor. Fatih Terim ile mükemmel bir form yakalayan sarı-kırmızlılar, Şükrü Saraçoğlu’nda uzun yıllar sonra kazanmak istiyor. İşte Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı saat kaçta hangi kanalda sorularının yanıtları ve derbiden tüm detaylar…

DERBİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Tüm futbol severlerin sabırsızlıkla beklediği FB GS maçı bu hafta oynanacak. Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy’de Galatasaray’ı ağırlayacak. Dev derbi 17 Mart Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Giuliano oynadığı 22 müsabakada 12 gol kaydederek sarı-lacivertlilerin en golcü ismi oldu. Galatasaray derbisinde de sarı-lacivertlilerin en büyük kozu Giuliano olacak.



FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy'de oynanacak derbi maçın hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) maçın hakeminin Bülent Yıldırım olduğunu açıkladı. Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy’de Galatasaray’ı ağırlayacak. 17 Mart Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak olan mücadele, Bein Sports 1 kanalından yayınalnacak.

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Bülent Yıldırım

SAAT: 19.00

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Dirar, Mehmet Ekici, Giuliano, Soldado

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Selçuk, Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Gomis

İki takım arasında rekabette geride 386 maç tarihin tozlu sayfalarında yerini kaldı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar, 123 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 146 kez rakibini mağlup etti. 117 müsabakada da kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan maçlarda Galatasaray 482, Fenerbahçe de 532 kez fileleri havalandırdı.



DERBİ ÖNCESİ BÜYÜK TESADÜF

Spor Toto Süper Ligi 26. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 2012 yılında yine Kadıköy'de oynanan karşılaşmayla ilginç bir tesadüf ile tamamen aynı şartlarda oynanacak.

İki takım içine hayati önem taşıyan dev derbi mücadelesinin tarihi 17 Mart'a denk gelirken, 2012 yılında oynanan Fenerbahçe – Galatasaray karşılaşmanın da tarihi 17 Mart'tı.

17 Mart 2012 tarihinde oynana derbi mücadelesinde de takımların başında Fatih Terim ve Aykut Kocaman görev yaparken, bu hafta oynanacak derbi mücadelesinde de iki isim takımlarının başında sahaya çıkacak.



Benzerliklerin son halkası ise mücadelenin hakeminin belirlenmesinden sonra eklendi. Cumartesi günü oynanacak derbinin hakemi Bülent Yıldırım oldu. 17 Mart 2012'de Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçında düdük çalan Yıldırım, 17 Mart 2018'deki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin de hakemi oldu.