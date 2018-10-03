Dere yatağına yapılan binanın yıkımında trajikomik detay

Türkiye'nin konuştuğu Rize'deki dere yatağına yapılan bina bugün Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kısmen yıkıldı. Yıkım sırasında gazetecilerin objektiflerine takılan bir detay ise durumun ne kadar trajikomik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Rize’nin Muradiye beldesinde, 2 Ağustos’ta meydana gelen sel ve heyelanda Kömürcüler köyünde gündeme gelen, sahibinin ‘İmar Barışı’ndan yararlanmak için başvuruda bulunduğu dere yatağına inşa edilen 7 katlı bina bugün kısmen yıkıldı. Yıkımın tamamını ise bina sahiplerinin yapacağı öğrenildi.

Gündemden düşmeyen binanın yıkım çalışmalarını gazeteciler anbean takip etti.

O esnada, geniş açıdan çekilen ve ajans gazetecilerinin objektiflerine yansıyan karelerde, bina zemininin dereye taştığı gibi belediyenin yaptığı üstü kapalı oturma alanlarının da aynı durumda olduğu görüldü.



Yetkililerin o oturma alanlarıyla ilgili ne yapacakları ise henüz belli değil.