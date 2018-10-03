Dere yatağına yapılan binanın yıkımında trajikomik detay

Rize’nin Muradiye beldesinde, 2 Ağustos’ta meydana gelen sel ve heyelanda Kömürcüler köyünde gündeme gelen, sahibinin ‘İmar Barışı’ndan yararlanmak için başvuruda bulunduğu dere yatağına inşa edilen 7 katlı bina bugün kısmen yıkıldı. Yıkımın tamamını ise bina sahiplerinin yapacağı öğrenildi.
Gündemden düşmeyen binanın yıkım çalışmalarını gazeteciler anbean takip etti.
O esnada, geniş açıdan çekilen ve ajans gazetecilerinin objektiflerine yansıyan karelerde, bina zemininin dereye taştığı gibi belediyenin yaptığı üstü kapalı oturma alanlarının da aynı durumda olduğu görüldü.
Yetkililerin o oturma alanlarıyla ilgili ne yapacakları ise henüz belli değil.
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