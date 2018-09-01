Destici döviz kurundaki krize çözüm buldu!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, döviz kurundaki artışla ilgili, "Biz enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. Bunlar da döviz ile giriyor. Haliyle bu zamlar mutlaka vatandaşımıza yansıyacaktır. İşte doğalgaza, akaryakıta gelen zamlar. Bizim buna çözüm bulmamızın yolu; kendimiz üreteceğiz. Üretimi artıracağız, tasarruf edeceğiz" dedi.

Bilecik’te gazetecilere açıklamada bulunan Destici,terörle mücadeleye değindi. Türkiye’nin teröre karşı kararlı bir şekilde mücadele ettiğini söyleyen Destici, “Türkiye şu anda teröre karşı ciddi bir mücadele sergiliyor. Burada da büyük başarılar elde ediliyor. Türkiye içlerinde terörist gruplar çok minimize seviyeye getirildi, ama tabi ki fırsat bulunca yine eylemlerine devam ediyorlar ve şehitlerimizi daha çok operasyonlarda veriyoruz. Çünkü, Türkiye kararlı bir şekilde terörizme karşı bir operasyon yürütüyor” dedi.

“KENDİMİZ ÜRETECEĞİZ”

Döviz kurlarındaki artışa da değinen Destici, buna karşı üretimi artırıp tasarrufa yönelmeyi önerdi. Destici, “Dövizde, dolarda yükseliş oldu. Dolayısıyla da biz enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. Petrol ve gaz başta olmak üzere biz enerjiyi yüzde 90’ların üzerinde bir seviyede dışarıdan alıyoruz. Dolayısıyla da bunlar da döviz ile giriyor. Haliyle bu zamlar, mutlaka zam olarak vatandaşımıza yansıyacaktır. Bunu da yavaş yavaş işte doğalgaza gelen zam, akaryakıta belli aralıklarla gelen zamlar. Onlar daha sonra yavaş yavaş diğer maddelere de yansıyacak. Çünkü maliyetler yükseliyor, işin doğrusu bu. Yani bizim buna çözüm bulmamızın yolu şuradan geçiyor; kendimiz üreteceğiz. Üretimi artıracağız. Tasarruf edeceğiz ve burada cari açığımızı kapatmamız lazım. Bizim dış ticaretimizi mutlaka, ama mutlaka dengelememiz lazım. Bizim şu anda ithalat-ihracat arasındaki farkımız 100 milyar doların üzerinde. Bunun yaklaşık 50 milyar dolarını da turizm gelirleri ve özelleştirme ile kapatıyoruz. Ama 50-55 milyar dolar her yıl cari açık olarak, hanemize borç olarak yazılıyor. Bunu nasıl çeviriyorsunuz? Dış borç veya dışarıdan gelen yatırımcı ile bunu çeviriyorsunuz. Ama tabi Amerika gibi bir emperyalizmin ve kapitalizmin babası olan bir ülke ambargolar yürürlüğe koyduğunda bütün dünya piyasasını da etkiliyor. Bunun da olumsuz sonuçları ile karşı karşıya kalıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

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“SARI ÖKÜZÜ VERİRSENİZ KAYBEDERSİNİZ”

Bütün bunların Türkiye’yi yıldıramayacağını söyleyen Destici, “Ben vatandaşın arasındayım. Vatandaşımız bu zamların da, bu doların yükselişinin de Türkiye ye karşı yapılan bir ambargodan, kötü niyetli birtakım yaptırımlardan kaynaklandığını biliyor. Burada biz ya istiklalimiz, bağımsızlığımız diyeceğiz, ya da bu ambargolara, bu tehditlere boyun eğeceğiz. Türkiye bugüne kadar boyun eğdiği dönemlerde daha fazlası ile karşılaştı. Onun için ‘sarı öküzü verirseniz, tüm sürüyü kaybedersiniz’, onun için ben bu tehditlere Türkiye’nin boyun eğmedi tavrının sonuna kadar devam etmesini, bedeli neyse de biz toplum olarak, ülke olarak bunun bedelini öderiz. Ama bunun sonucunun daha hayırlı olacağını inanıyorum” dedi.

“SANİYİCİYE DOĞALGAZDA ZAM YAPMAMAK LAZIM”

Milletin biraz sabretmesi gerektiğini ifade eden Destici, devleti yönetenlerin de tasarrufa en tepeden başlaması gerektiğini söyledi. Destici şöyle konuştu:

“Tasarrufsa da bu en tepeden başlaması lazım, üretimse de bunun en tepeden teşvik edilmesi lazım. Ve üreten kesimlerin desteklenmesi lazım. Şimdi mesela; işte konutlardaki doğalgaza yüzde 9, sanayiye yüzde 14 zam yapılıyor. Bence sanayiye zam yapmamak lazım. Çünkü neden? Sanayici üretiyor. Üreten çiftçiye mazotu vergisiz vermek lazım. Bunun vergisini ürettikten sonra almak lazım. Biz üretmeden önce vergisini alıyoruz. Dolayısıyla da üretimi engelliyoruz, üretimiz zayıflatıyoruz. Yani konuta yüzde 9, sanayiye yüzde 14. Bence sanayiciye belli bir süre hiç zam yapmamak lazım. Ve sanayicinin üretimini teşvik etmek lazım. Başka alanlarda da sanayiciyi, üreticiyi desteklemek lazım. Ben bugün çiftçi ile konuşuyorum; iki şikayetleri var; bir mazot, iki gübre. Yani mazotun vergisini ürettiği üründen al. Gübreden keza öyle. Yani dolayısıyla mutlaka devletin üretimi teşvik edici tedbirler açıklaması lazım. Bakın şu anda bankalardaki faizlerin, kredi oranlarının yükselmiş olması; bunların hepsinin belli bir süre sonra bizim ekonomimize ağır maliyetlerini eksi yönde yakın zamanda göreceğiz. Onun için alınan tedbirlerin ivedilikle alınması lazım. Bir de sanayicinin, üreticinin mutlaka korunması lazım. Ama öbür taraftan hala bütün bu yaşadıklarımıza rağmen tasarrufa geçemedik. Bizim bir an önce ivedilikle tasarrufa geçmemiz lazım diyorum.” DHA