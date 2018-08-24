Destici: Yunanistan’ı meşe sopası ile iyi bir sopalamak gerekiyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yunanistan'ın PKK'lılara ve FETÖ'cülere sahip çıktığını söyleyerek, "Bence artık Yunanistan zeytin dalını hak etmiyor, bence meşe sopası ile iyi bir sopalamak gerekiyor artık" dedi.

Eskişehir’de basın mensuplarına açıklamalarda bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yunanistan’ın Türkiye’nin iyi komşuluk adımına bugüne kadar olumlu cevap vermediğini söyledi. Yunanistan’ın her fırsatta Türkiye’ye ve Türk milletine karşı düşmanlık yapmaktan çekinmediğini ifade eden Destici, “Büyük Taarruz’un birkaç gün sonra yıl dönümünü yaşayacağız 30 Ağustos’ta. İzmir’de denize dökülmenin intikamını almaya çalışıyorlar, daha acısını çıkarabilmiş değiller. Acısını hissediyorlar demek ki her fırsatta Türkiye’ye düşmanlık yapmaya çalışıyorlar” dedi.

“AÇALIM KAPILARI, MÜLTECİLERİ GÖNDERELİM”

Türkiye’nin Yunanistan’a karşı yapacağı şeylerin olduğunu söyleyen Mustafa Destici, “Onların başında da madem Yunanistan mültecileri bu kadar seviyor, madem ülkesine sığınanlara bu kadar kol kanat germe heveslisi, o zaman biz de açarız kapıları, açmalıyız daha doğrusu kapıları ve bizim ülkemizde olup da Yunanistan’a geçmek isteyen, batıya geçmek isteyen bütün Suriye’den gelenler başta olmak üzere mültecileri de o tarafa gönderelim. Madem bu kadar mülteci sevgisi var içlerinde, bu kadar insan sevgisi var, bu kadar hümanist olduklarını iddia ediyorlar. O zaman baksınlar, bunları, sevgileriyle, insan sevgileriyle baş başa bırakalım. Bizim yapmamız gereken bu. Türkiye ne kadar alttan aldıysa, ne kadar komşuluk ilişkilerine zeval gelmesin diye hassasiyet gösterdiyse Yunanistan bunu Türkiye’nin bir zaafiyeti olarak görmüştür, bir güçsüzlüğü olarak görmüştür. Şımardıkça şımarmıştır ve en son Türkiye’de darbe yapan, Türkiyeyi bir işgal girişimi ile karşı karşıya bırakılan darbecilere sahip çıkmıştır ve onların iltica taleplerini kabul etmiştir, mülteci olarak kabul etmiştir. Ve onları Türkiye’ye vermeyi bırakın elini kolunu sallayarak Yunanistan’da gezmeleri için ya da başka Avrupa ülkelerine geçmeleri için bütün imkanları kendilerine sağlamıştır. Yunanistan Türkiye’ye açıkça düşmanlık yapmıştır ve yapmaktadır. 15 Temmuz hain FETÖ darbesini desteklediğini bu şekilde de açıkça ortaya koymuştur. Ve bundan sonra misliyle karşılık görmelidir ve göreceğini bilip bundan sonraki adımlarını da ona göre atmalıdır diye düşünüyorum.”

“MEŞE SOPASIYLA SOPALAMAK GEREKİYOR”

Türkiye’nin artık Yunanistan’a zeytin dalı uzatmaması gerektiğini söyleyen Mustafa Destici, “Artık Türkiye, Yunanistan’ın bu şımarık ve düşmanca tavırlarını görmezden gelerek hareket edemez. Nereye kadar zeytin dalı uzatacağız? Yani adam bize kötülük yapıyor biz zeytin dalı uzatıyoruz. Adam PKK’lıları alıyor zeytin dalı, FETÖ’cüleri alıyor zeytin dalı, Kıbrıs’ta işgale kalkıyor zeytin dalı, Ege saha kıtalığını ihlal ediyor zeytin dalı. Bence artık Yunanistan zeytin dalını hak etmiyor, bence meşe sopası ile iyi bir sopalamak gerekiyor artık. Yunanistan bunu hak ediyor artık” dedi.

İDAM CEZASININ GERİ GETİRİLMESİ

Hazırlayacakları idam teklifini 1 Ekim’de meclise sunacaklarını belirten BBP Genel Başkanı Mustafa Destici şöyle konuştu:

“1 Ekim’de meclis açıldıktan sonra biz Büyük Birlik Partisi olarak belli suçlarla ilgili idam cezasının geri getirilmesiyle ilgili hazırlanan kanun teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunacağız. Oradaki grubu olan 4 siyasi partimizle paylaşacağız, HDP dışındakilerin, desteklerini isteyeceğiz. Tabi bizim burada bazıları hem iftira atarak hem de yalan haber yayarak, yalan iftiraya dayalı yazılar kaleme alarak sanki bizim bütün suçlarla ilgili, özellikle siyasi suçlarla ilgili idam cezası istediğimiz gibi bir spekülasyon oluşturup bizim bu idam talebimizi sulandırmaya çalışıyorlar ya da zayıflatmaya çalışıyorlar. Biz açık net, çerçeveleri çizilmiş bir idam cezasından bahsediyoruz. Biz iki suç için idam cezasının geri getirilmesini istiyoruz. Bunlardan birincisi küçük yaştaki çocuklarımızı, kadınlarımızı kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldüren sapıklar için istiyoruz, sapık caniler için istiyoruz. İkincisi de kurgulayarak, bilerek Mehmetçiğimizi, askerimizi, polisimizi, güvenlik koruyucumuzu, sivil vatandaşımızı, kundaktaki bebeğimizi katleden ve seri katil olarak ölüm makinesi haline dönüşmüş olanlarla ilgili biz idam cezasının geri getirilmesini istiyoruz.” DHA