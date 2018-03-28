Detay Maxinet nedir? Yeni bir Çiftlik Bank vakası mı geliyor? İşte Detay Maxinet hakkında merak edilenler…

Detay Maxinet adlı bir site hakkında çıkan haberlerle yeni bir Çiftlik Bank vakası mı ortaya çıkıyor konusu gündeme geldi. Detay Maxinet nedir? Detay Maxinet nasıl çalışıyor ve para kazandırıyor? İşte güvenliğinden şüphe edilen ve dolandırma ihtimali üzerinde durulan Detay Maxinet hakkında merak edilenler...

Çiftlik Bank’ın büyük vurgunundan sonra gözler diğer internetten para kazanmayı vadeden sistemlere çevrildi. Detay Maxinet de bu sistemlerden biri olarak dikkat çekiyor. Saadet zinciri olarak işleyen sistemlere benzerlik gösteren Detay Maxinet nedir? 35 binin üzerinde üye toplayan Detay Maxinet hakkında endişelendiren ayrıntılar şu şekilde…

DETAY MAXINET NEDİR?

Detay Maxinet, yaptığı tanıtımlar ve sunumlara göre, üye olan kişiye öncelikle bir bilgisayar veriyor. Üyeye verilen bilgisayara bir yazılım yükleniyor. Üyenin bilgisayarı açık kaldıkça, Detay Telekom’un çalıştığı şirketlere SEO hizmeti verildiği belirtiliyor. Şirkete üye olmak için belirlenen üç paketten birini satın almak gerekir. Gümüş adı verilen ilk paketin bedeli 590 dolar. Bu paketi satın alan üye bilgisayarını günde 8 saat açık tutmalı. Bu kişiye vaat edilen aylık kazanç 120, yıllık kazanç ise bin 460 dolar. Altın paketi satın alan üye ise bin 534 dolar ödüyor. Bu pakette ise bilgisayarın günde 14 saat açık tutulması gerekir. Bu paketin aylık kazanç vaadi 420, yıllık kazanç vaadi ise 5 bin 110 dolar. Son paket olan Platin üyeliğinde ise 2 bin 242 dolarlık üyelik bedeli ödemek gerekir. Bu pakette bilgisayarın sınırsız sürede açık kalması isteniyor. Bu paket için vaat edilen aylık gelir 600 dolar yıllık gelir ise 7 bin 300 dolar.