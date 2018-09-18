Devler Ligi başlıyor… Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda? GS Şampiyonlar ligi maçı saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi'ne en çok katılan Türk takımı olan Galatasaray bugün Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak. Devler Ligi'ne zaferle başlamak isteyen Galatasaray'ın maçını yayınlayacak kanal henüz bulunmuyor. Son günlerde sıkça yaşanan yayıncı krizine Galatasaray Lokomotiv Moskova maçında da ortaya çıktı. Hangi kanalda yayınlanacağı belli olmayan Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı saat kaçta başlayacak?

Galatasaray Lokomotiv Moskova maçındaki yayıncı krizi, Beşiktaş’ın LASK Linz ile deplasmanda ve Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Rusya ile oynadığı maçlar öncesinde de yaşanmıştı. Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı saat 22:00’da başlayacak, hangi kanalda yayınlanacağının ise gün içinde belli olması bekleniyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA?

18 Eylül Salı günü saat 22:00’de başlayacak Galatasaray Lokomotiv Moskova karşılaşmasının yayıncısının bugün içinde belli olması bekleniyor. Mücadele Türk Telekom Stadı’nda oynanacak.

GALATASARAY’A SERVET

Bu sezondan başlayarak Şampiyonlar Ligi'nde yer alan 32 takım, önemli bir gelir elde edecek. Şampiyonlar Ligi'ne katılım payını 12.7 milyon Euro'dan 15.25 milyon Euro'ya çıkaran UEFA, ayakbastı parası olarak da 16.2 milyon Euro dağıtacak. Yani Galatasaray, grup aşamasında Şampiyonlar Ligi'ne veda etse bile kasasına 31.45 milyon Euro koyacak. Galibiyet ve beraberlik primlerini de arttıran UEFA, üç puana 2.7, bir puana ise 900 bin Euro verecek.

GALATASARAY’DA EN TECRÜBELİ FERNANDO REGES

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'ın bu kulvardaki en tecrübeli ismi Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Reges. Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan gruplarda mücadele etme hakkı kazandı. D Grubu'nda Rusya'nın Lokomotiv Moskova, Portekiz'in Porto ve Almanya'nın Schalke 04 takımlarıyla eşleşen sarı-kırmızılılar, gruptan çıkmak için ter dökecek. Finansal fair play anlaşması gereği kadro kısıtlaması bulunan ve UEFA'ya 21 kişilik kadro bildirmek zorunda kalan Galatasaray'da en tecrübeli isim Fernando oldu. Brezilyalı futbolcu, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda Portekiz'in Porto ve İngiltere'nin Manchester City takımlarıyla 8 sezon top koşturdu. 31 yaşındaki oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 54 karşılaşmada sahaya çıktı.