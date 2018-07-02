Devlet Bahçeli’den Ağrı’da ölü bulunan Leyla için açıklama geldi

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ağrı'da 18 gündür aranan ve ölü olarak dedesinin köyünün yakınlarında bulunan Leyla ile ilgili açıklama yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ağrı’da 18 gündür aranan minik Leyla’nın ölü bulunması olayıyla ilgili olarak sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, “Eylül'den sonra Leyla yavrumuzun da cansız bedeni bulundu. Hakikaten Türkiye yasa boğuldu. Ağrı'da günlerdir aranan Leyla gözlerini hayata yumdu. Hem Eylül'e hem Leyla'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır ve başsağlığı temenni ediyorum. Çocuk katillerinin en ağır, en şiddetli ölçüde cezalandırılması kaçınılmaz bir adalet ihtiyacı, ihmal edilemeyecek insanlık ve şeref görevidir. Bunun da sonuna kadar takipçisi olacağımızı herkes bilmelidir” dedi.