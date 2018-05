Devlet Bahçeli’den çok sert ‘Kürt’ açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP’yi Kürt düşmanı göstermek, Kürt kökenli kardeşlerimi MHP’ye karşı kışkırtıp bozgunculuğa ve vurgunculuğa heves etmek tek kelimeyle şerefsizliktir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekili aday listelerinin açıklanmasından sonra Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Bahçeli, ”Sadece insan olmak yetmez, insaf ve irade de gereklidir. Bunlar yetmez, iffet, izzet, ikdam, ikram, ihtiram ve ihtimam lazımdır. Değerleri aşınmış, ruhu tutsak düşmüş, vicdanı uşaklaşmış, kalbi kiralanmış, kavli kararmış kişilerin insan taklidi yapmaları elbette beyhudedir. Sosyal medyadan iftira ve zehir saçan namussuzlar kadar televizyon ekranlarından fitne ve tezvirat yayan namertler vardır ve aslında bir avuç kalmışlardır. Bunlar ki Türk düşmanlarının ileri karakolu, Türkiye'yi yıkmaya çalışanların erzak ve mühimmat bekçileridir. Cumhur İttifakı'na sabotaj teşebbüsü, Yenikapı ruhuna suikast girişimi son günlerde hız ve derinlik kazanmıştır” ifadesini kullandı.

“Türkiye'nin karşısında mevzilenen iç ve dış karanlık odaklar son bir gayretle, son bir nefesle melanet projelerden medet umar hale gelmişlerdir” diyen Bahçeli şöyle devam etti:

“Ancak nafile. Cumhurbaşkanı seçimi 2. tura kalırmış, Allah'ın izniyle bu iş Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek bir oyla seçilmesiyle ilk turda biter. Cumhur İttifakı Meclis çoğunluğunu kaybedermiş, bu iddia sahiplerinin ya ruh sağlıklarında ya da zeka seviyelerinde ağır bir sorun vardır. Cumhur İttifakı muazzam bir başarıyla TBMM'de üstünlüğü alacak, güçlü bir siyasal varlıkla temsil edilecektir. Çok değil 33 gün sonra ak koyun kara koyun ortaya çıkacaktır. Biraz sabredilsin, bilhassa MHP üzerinde oyun kuran alçaklar insan içine çıkacak yüz bulamayacaklardır. Yusuf Has Hacib, MHP'ye karşı beşinci kol faaliyetiyle vazifeli Kandil ve Pensilvanya beslemelerine şu sözleriyle adeta şamarı indirmiş; ‘Edepsizin yüzü dikkat edersen etsiz bir kemik, edepsizin özü kapanmaz bir gedik. Edepsiz kişidir insanın alçağı, doğru söz söylemez utanmaz dili.’ MHP'yi Kürt düşmanı göstermek, Kürt kökenli kardeşlerimi MHP'ye karşı kışkırtıp bozgunculuğa ve vurgunculuğa heves etmek tek kelimeyle şerefsizliktir. Aynı zamanda vatana, bayrağa, millet ve bin yıllık birikim ve kaynaşmaya çok ağır bir ihanettir. Sinsi ve şuurlu siyasi Kürtçülük yapanlar PKK'nın değirmenine su taşıyan rezillerdir. Kürt kökenli kardeşlerim MHP'ye karşı falan değillerdir. Karşı olanlar PKK'lılardır, PYD/YPG sevdalılarıdır. Kürt terörist olmaz, teröriste Kürt denmez, denemez. İki de bir, takılmış plak gibi, Kürtlerin oyları MHP'den dolayı oraya buraya kayar diyerek kirli ihbar ve ilanda bulunan kripto ajanlar, mankurt soysuzlar gazete ve televizyonlara yerleşmiş saatli bombadır. Bunlar, hain bir projenin figüran ve maşalarıdır. Artık maskeler düşmüştür. Türk ve Türkiye düşmanları MHP'ye sevgi ve sempatiyle bakmaz. Allah muhafaza, varsayalım baktılar, kuşku etmeyin ki kendimizden şüphe duyarız. Kürt kökenli kardeşlerim bizim her şeyimizdir, ayrımız gayrımız yoktur, aramıza hendek kazmayı planlayanlar casuslar, terörizmin piyonlarıdır. Ekran ve gazetelerde kim ne söylerse söylesin, MHP milletin her evladını bir ve aynı görüp kucaklayacaktır. Bunu söylüyorum yürekten, yarın söylenip sahiplenecek milyonlar yürekten. Hakkımızda yalan yanlış algı oluşturmaya, siyasi operasyon yapmaya çabalayan kim varsa emelleriyle birlikte takip ediyor ve gerekli notlarımızı alıyoruz. Karanlıkta uyanık, aydınlıkta gafil olanları biliyor, görüyor, hesaplaşacağımız günleri sabır ve akılla bekliyoruz. Demiş ki Yusuf Has Hacib; ‘Dil aslan gibidir, eşikte yatar; dikkat etmezsen eğer başını yer. Dilinden çeken insan ne der işit, bu sözü kulağına küpe et.’ Sevinci az, kaygısı çok, öveni az, söveni çok olan insan hasımları, insanlık azmanları sizinle işimiz daha bitmedi! ‘Cumhur İttifakı, millet aklı, bin yıllık kardeşliğin teminatı.’ Başka söze gerek var mı?” İHA