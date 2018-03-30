Devlet Bahçeli’den çok sert sözler!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada teröristlerin Avrupa başkentlerinde ağırlanmasına tepki göstererek, "Teröristlerin Avrupa başkentlerinde ağırlanması, saraylarda misafir edilmesi hem ayıplı bir davranış hem de aşağılık ilişki ağlarını deşifre eden korkunç bir ilkellik ve iradesizlik halidir. Bu çirkinliğin hazmı ve kabulü imkansızdır, ihtimal dışıdır" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Fransa'nın PKK/PYD/YPG ile Türkiye arasında arabuluculuğa heves etmesi şuursuzluk olduğu kadar, terör örgütleriyle egemen ve meşru bir devleti eşitlemeye cüret eden bir aymazlık ve ahlaki zayıflıktır. Böylesi bir çarpıklığa Türk milletinin göz yumacağını düşünmek abestir, gafilliktir” dedi.

MHP lideri Bahçeli, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin terörle yoğun, amansız ve kıyasıya bir mücadele halinde olduğunu ifade eden Bahçeli, bu süreçte milleti temelden sarsan, kendilerini derinden üzen suikastlar maalesef vuku bulmakta olduğunu söyledi. Bunlardan birisinin bugün Siirt'in Eruh ilçesi kırsalındaki Ormanardı bölgesinde gerçekleştiğini dile getiren Bahçeli, “PKK'lı teröristlerin açtıkları ateş sonucunda 6 yiğit korucumuz şehit düşmüştür. Bu menfur saldırıda 3 korucumuzun yanında 4 Mehmedimiz yaralanmıştır. Şehit 6 korucumuzla birlikte 3 gün içinde toplam 10 kahramanımız şehit olmuştur. Elbette acımız büyüktür. Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailelerinin, milletimizin, mesai ve silah arkadaşlarının yanı sıra hepimizin başı sağolsun diyorum. Halen tedavileri süren evlatlarımıza şifalar temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

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“TEHLİKE BU KADAR YAKINDIR”

İnsanlığın bir yol ayrımı, karar ve tercih aşamasında olduğunu dile getiren MHP lideri Bahçeli, terörizmin cinayetleri insanlığa vurulmuş en şiddetli darbe, en kanlı hançer olduğunu ifade etti. Küresel vicdanın beklenen tepki ve refleksi göstermezse terörün beşeri mirası yiyip tüketeceğini ifade eden Bahçeli, “Tehlike bu kadar yakındır. Katiller masumların kanını döküp milletlerin tarihine, egemenlik ve kültürel haklarına kast ediyorken, diğer yanda ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından taltif görürse, bu kahredici çelişkiyi hiç kimse izah ve ifade edemeyecek, altından da kimse kalkamayacaktır” ifadelerini kullandı.

“FRANSA'NIN PKK/PYD/YPG İLE TÜRKİYE ARASINDA ARABULUCULUĞA HEVES ETMESİ ŞUURSUZLUKTUR”

Bahçeli'nin paylaşımları şu şekilde devam etti:

“Nitekim teröristlerin Avrupa başkentlerinde ağırlanması, saraylarda misafir edilmesi hem ayıplı bir davranış hem de aşağılık ilişki ağlarını deşifre eden korkunç bir ilkellik ve iradesizlik halidir. Bu çirkinliğin hazmı ve kabulü imkânsızdır, ihtimal dışıdır.

Fransa'nın PKK/PYD/YPG ile Türkiye arasında arabuluculuğa heves etmesi şuursuzluk olduğu kadar, terör örgütleriyle egemen ve meşru bir devleti eşitlemeye cüret eden bir aymazlık ve ahlaki zayıflıktır. Böylesi bir çarpıklığa Türk milletinin göz yumacağını düşünmek abestir, gafilliktir.

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“TERÖRE MİHMANDARLIK YAPANLAR İNSANLIK HUZURUNDA GÜN GELECEK KATLANMAK DURUMUNDA KALACAKLARDIR”

Teröre mihmandarlık yapanlar yedikleri herzelerin, girdikleri kılıkların, kırdıkları potların vebaline tarih ve insanlık huzurunda gün gelecek katlanmak durumunda kalacaklardır. Bu ise sadece bir zaman meselesidir.

Suriye'nin Kuzeyi'nde bir asır önce yapmadıkları kötülük, kurmadıkları tuzak bırakmayanların tekrar eskiye dönme çaba ve istekleri hakikaten talihsizlik, hakikaten esef ve endişe verici bir gerileme, hatta çakılmadır.

“TÜRK MİLLETİ EMELLERİ KARANLIK HİÇBİR MAHFİL VE MİHRAKA BOYUN EĞMEYECEKTİR”

Eski çamlar şimdi bardak oldu. Köprülerin altından çok sular aktı. Allah'a şükür Türkiye ihanete, işbirlikçilere, iç ve dış nifak yuvalarına hak ettiği dersi verecek güçtedir. Unutulmasın ki, Türk milleti emelleri karanlık hiçbir mahfil ve mihraka boyun eğmeyecektir.”