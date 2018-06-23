Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

MHP Lideri Devlet Bahçeli Ankara'da konuşuyor.

İşte Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları:

Emperyalizmin kanlı senaryoları ile varlığımızı dinamitlediler tıpkı bugünkü gibi. Çevremizde ihanet ve işgal sahne alıyor. İstiklalimiz için bedel istedi, seve seve ödedik.

İstikbalimizi çalmak istediler, hayır dedik, başaramazsınız dedik. Bu terazi bu sikleti çekmez haykırışı ile direndik. Tehlike büyüktü aştık. Tehlike kurnazdı yendik.

Demokrasi irtifa kaybetti. Milli birlik ruhu yara aldı. Darbeler iç sarsıntılar iç kargaşa ortamı zemin buldu. Tarihi yürüyüşümüzü yavaşlattı. Türkiye Cumhuriyeti bir türlü düzlüğe çıkamadı. Mirastan yedik sürekli.

Ankara harap olduktan sonra hangi siyaseti, yapacaktık. Bu meydanda nasıl toplanacaktık. Nasıl ve hangi yüzle toplanacaktık. 15 temmuz’da yeni bir haclı akınına maruz kaldık.

Tarihin sesine kulak verin yaşanmış olayları analiz edin. Tehdit geçmedi. Bu şartlar altında yeni bir yol bulmalı…