Devlet okulu yerine özel kolej yapıldı

Devlet okulu yapılmak üzere kamuya terk edilen Üsküdar’daki 10 dönümlük arazi üzerinde 6 yıldır faaliyet gösteren özel kolej için yapılmak istenen imar değişikliğiyle ilgili İBB’de çok ilginç bir karar alındı. CHP “devlet okulu özel koleje peşkeş çekiliyor” diye eleştirince AKP raporu geri çekti

Üsküdar Bulgurlu Mahallesi'nde bir AVM'nin devlet okulu yapılması için kamuya terk ettiği 10 bin metrekarelik arazinin, özel okul alanına alınması için yapılan plan değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi gündemine geldi. Plan değişikliği ile ilgili raporda, hazırlanan 1/1000'lik plan değişikliğinin gerekçesi açıklandı. Gerekçede, parselde 2012 yılından bu yana faaliyet gösteren Özel Acıbadem Koleji'nin yer aldığı belirtildi. Planda “ilkokul ve yol” lejantında kalan parselin fiili durumla uyumlu olmaması nedeniyle “özel eğitim alanı” lejantına alınması istendi. Plan değişikliği 12 Haziran 2018 tarihli İBB Meclisi'nde oya sunuldu.

“KOLEJE PEŞKEŞ ÇEKMEYİN”

Oylama öncesinde söz alan CHP'li İBB Meclis Üyesi Mesut Kösedağı, “Burası Üsküdar'da bir AVM'nin devlet okulu yapmak üzere kamuya terk ettiği alandı. Şimdi İBB eliyle bu arazi özel okula peşkeş çekiliyor. İBB buna onay vermemeli. Vebali ağır olur” dedi. CHP'li Meclis Üyesi Hakkı Sağlam da bu parselin devlet okulu olarak korunması gerektiğini belirterek raporun geri çekilmesini istedi. Tartışmalar üzerine söz alan İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Yüksel Akyol okul ile ilgili hassasiyetleri anladığını dile getirerek raporu komisyona geri çektiklerini açıkladı.