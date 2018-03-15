Devlet Opera ve Balesi, değiştirilmesi istenen İstiklal Marşı’nı böyle seslendirmişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Ankara Beştepe'deki Muhtarlar Toplantısı'nda, "En büyük üzüntüm, emsalsiz olan İstiklal Marşımızın hakiki manasını yüreklere nakşedecek bir bestenin yapılmamış olmasıdır" diyerek İstiklal Marşı'nın yeniden bestelenmesini istediğini dile getirdi.