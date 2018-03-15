Devlet Opera ve Balesi, değiştirilmesi istenen İstiklal Marşı’nı böyle seslendirmişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Ankara Beştepe'deki Muhtarlar Toplantısı'nda, "En büyük üzüntüm, emsalsiz olan İstiklal Marşımızın hakiki manasını yüreklere nakşedecek bir bestenin yapılmamış olmasıdır" diyerek İstiklal Marşı'nın yeniden bestelenmesini istediğini dile getirdi.
Beştepe’de dün 46. Muhtarlar Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstiklal Marşı’na ilişkin ilginç bir çıkışta bulundu.
“En büyük üzüntüm bu emsalsiz marşın (İstiklal Marşı) hakiki manasını yüreklere nakşedecek bir bestenin bulunamamış olmasıdır.” ifadelerini kullanan Erdoğan, İstiklal Marşı’nın yeniden bestelenmesi gerektiği mesajını verdi.
“O beste ile güftenin birbirini tamamlaması çok önemlidir” diyen Erdoğan “Burada bestekarlara büyük iş düşüyor. Temenni ediyoruz ki o da çıkar” dedi.
İşte Devlet Opera ve Balesi tarafından 170 sanatçıyla icra edilen İstiklal Marşımız…
Son güncelleme: 10:1715.03.2018