Devletin kontrbası 22 bin liraya tamir edilmiş

Devlette tasarruf tedbirlerinin sözde kaldığı Sayıştay raporuyla ortaya çıktı. Mersin Devlet Opera ve Balesi’nde, ‘Kontrbas krizi’ çıktı. Sayıştay raporuna göre; operada görevli bir sanatçının kontrbası bozuldu. Müdürlükte çalgı onarım ustası olmasına rağmen kontrbas, özel bir firmaya 22 bin 197 lira ücret ödenerek tamir ettirildi.

Sayıştay, “Kadrolu tamir ustası varken neden dışarıdan hizmet alınıp, bu para ödendi'' diye sordu. Müdürlük, “Ustamız, atölyedeki olanaklarla kontrbası tamir edemeyeceğini söyledi'' cevabını verdi. Ancak çalgı tamir ustası Sayıştay denetçilerine, “Benim bozuk kontrbastan da tamir isteğinden de haberim yok” dedi. TBMM'ye sunulan raporda, ‘Lütiye' (Çalgı onaran usta) kadrosunda personel olmasına rağmen, keman, kontrbas tamir ve bakımı için dışarıdan bir şirketle anlaşılarak, 22 bin 197 TL ödeme yapıldığı kaydedildi. Müdürlük ise bozulan kontrbasın yerine alınacak yeni enstürmanın fiyatının 33 bin Euro olduğunu, 22 bin liraya tamirat yaptırılarak tasarruf edildiğini savundu. Ancak Sayıştay bu açıklamayı yetersiz bularak kurum personeli olan ustaya tamiratın yaptırılması gerektiğini vurguladı.

AKORT İÇİN DE 39 BİN TL

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü bünyesinde bulunan 20 adet piyanonun akordu için de bir firmaya 39 bin 563 TL ödendiği belirlendi. Sayıştay'ın bu konudaki raporunda da, “Akortların kurumun maaşlı personeli tarafından yapılması daha uygundur'' denildi. Müdürlük ise “Akortçumuz, 2017 yılı şubat ayında emekli olmuş, başka akortçu bulunamadığı için hizmet alınmıştır'' savunmasını yaptı.