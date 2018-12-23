Devrim şehidimiz Kubilay’ı anıyoruz

İzmir Menemen’de 23 Aralık 1930’da gerici ayaklanma çıktı. Eli kanlı cumhuriyet düşmanlarının isyanını bastırmak için görevlendirilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ile bekçiler Hasan ve Şevki Bey vahşice şehit edildi.

Cumhuriyeti ve devrimlerini korumak için canlarını feda eden Kubilay ve iki arkadaşı, şehit edilişlerinin 88. yılında düzenlenen törenlerle anılacak. Bugün Yıldıztepe'deki şehitlikte düzenlenecek olan tören saat 09.00'da başlayacak. Menemen'de devrim şehitlerimiz adına yürüyüş düzenlenecek. Saat 09.30'da Menemen İZBAN İstasyonu önünden başlayacak yürüyüş, Yıldıztepe'de son bulacak. Yürüyüşe, Türkiye Gençlik Birliği İzmir İl Örgütü de katılacak. Anma etkinlikleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu' bu yıl 12'nci kez düzenlenecek. 10 kilometrelik koşu, Çanakkale asfaltından başlayarak Menemen'deki Şehit Asteğmen Kubilay Anıtı önünde sona erecek.

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