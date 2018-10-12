DGS ek tercih: Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirmeleri için boş kontenjan kılavuzu!

DGS ek yerleştirme kılavuzu dün yayınlandı ve boş kontenjanlar belli oldu. DGS ek tercihleri boş kontenjanlar baz alınarak gerçekleşecek. Peki, DGS ek tercihleri ne zamana kadar devam edecek? İşte dikey geçiş ile eğitim hayatlarını yeniden şekillendirmek isteyen öğrencilerin merakla araştırdıkları DGS ek yerleştirme detayları...

2018-DGS Ek Yerleştirmede, 2018-DGS Kılavuzu, 2018-DGS Tercih Bilgileri ve Ek Yerleştirme İle İlgili Açıklamalar metninde yer alan ilke ve kurallar büyük önem taşıyor. DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleşemeyen adaylar için boş kontenjanlar açıklandı. İşte başvuru tarihleri…

DGS EK YERLEŞTİRME BAŞVURU TARİHİ VE DETAYLARI

ÖSYM’nin DGS ek tercihleri için yaptığı açıklama şu şekilde: 2018-DGS Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 11 – 16 Ekim 2018 tarihleri arasında aday tarafından, bireysel olarak, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacak olup posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.

EK TERCİH BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme için tercih ücreti 15,00 TL'dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 11-17 Ekim 2018 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 11-17 Ekim 2018 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Banka/ATM'lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır.

BU DETAYA DİKKAT!

Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.