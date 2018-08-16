Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı! ÖSYM DGS sonuçları sorgulama sayfası

Lisans eğitimi almak için Dikey Geçiş Sınavı'na katılan adaylar DGS sonuçlarını bekliyor. Bugün açıklanacağı duyurulan DGS sonuçlarının saat 16:45'te ÖSYM tarafından paylaşıldı. Sınav sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulanabilecek. İşte DGS sonuçları sorgulama ekranı...

DGS sonuçları için beklenen gün nihayet geldi. DGS sonuçları açıklandı. DGS sınavı sonuçlarını aşağıdaki linkten veya sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulayabilirsiniz.

DGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDIĞINDA BU LİNKTE

SINAV SONUÇLARI DETAYLARI…

DGS, ÖSYM tarafından yapılan ve eğitimine 4 yıllık bir lisans programında devam etmek isteyen meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin girebildiği 2000 yılından bu yana yapılan bir sınavdır. ÖSYM'nin hazırladığı tüm sınavlarda olduğu gibi DGS sınavı da ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden açıklandı. DGS sonuçlarına adaylar sonuc.osym.gov.tr sitesi üzerinden erişecek. Sonuçları sorgulamak için TC kimlik numaralarını ve aday işlemleri sistemi şifrelerini girmeleri gerekecek.