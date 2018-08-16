Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı! ÖSYM DGS sonuçları sorgulama sayfası

DGS sonuçları için beklenen gün nihayet geldi. DGS sonuçları açıklandı. DGS sınavı sonuçlarını aşağıdaki linkten veya sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulayabilirsiniz.
DGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDIĞINDA BU LİNKTE
2018-DGS Sonuçları Açıklandı pic.twitter.com/EW9Dkl7J2z
— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) 16 Ağustos 2018
SINAV SONUÇLARI DETAYLARI…
DGS, ÖSYM tarafından yapılan ve eğitimine 4 yıllık bir lisans programında devam etmek isteyen meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin girebildiği 2000 yılından bu yana yapılan bir sınavdır. ÖSYM'nin hazırladığı tüm sınavlarda olduğu gibi DGS sınavı da ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden açıklandı. DGS sonuçlarına adaylar sonuc.osym.gov.tr sitesi üzerinden erişecek. Sonuçları sorgulamak için TC kimlik numaralarını ve aday işlemleri sistemi şifrelerini girmeleri gerekecek.