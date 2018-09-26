‘Dijital ölçümlemeden çıkanları geri dönmeye davet ediyoruz’

Reklamcılık pazarında küresel ölçekte ilk sıraya yükselen dijital reklamlarda; tedarik zincirinin şeffaflaşması, marka güvenliğinin korunması ve güvenli yatırım analizleri için Dijitalde Güvenli Reklam Platformu GÜR ile Trustworthy Accountability Group (TAG) işbirliği yaptı. GÜR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, son dönemde dijital ölçümlemeden kaçanların olduğuna dikkat çekerek, "Reklamverenler için bu ölçümlemeler gerekli. Bu sebeple dijital ölçümlemeden çıkanları geri dönmeye davet ediyorum" dedi.

2017'de küresel ölçekte 209 milyar $'lık yatırımla televizyonu geride bırakan dijital reklam endüstrisi, sürdürülebilir büyüme için küresel ölçekte önlem alıyor. IAB Türkiye, Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği'nin girişimiyle kurulan Dijitalde Güvenli Reklam Platformu GÜR, TAG'le işbirliğine gidiyor.

26 Eylül'de Divan Oteli'nde gerçekleştirilen lansman toplantısında GÜR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura TAG'le başlatılan işbirliğinin önemini vurguladı ve “Şeffaflık, reklamın görülebilirliği, marka güvenliği, sahtecilik ve veriye erişim konularında endişeliyiz. Aynı zamanda ölçümleme de en önemli konularımızdan. 2010'da bu yola çıkarken de önemliydi, şimdi de önemli. Biz tüm bunları konuşurken ölçümlemeden maalesef son dönemde kaçınanlar olduğunu görüyorum. Bütün bunlar güvenle yatırım yapmamız açısından kritik öneme sahip. Bugün TAG'le ilgili toplandık ancak bu vesileyle biz reklamverenler için tüm mecralardaki ölçümlemenin önemini vurguluyor ve dijital ölçümlemeden çıkanları geri dönmeye davet ediyorum.” dedi.



TAG Küresel Angajman ve Operasyonlar birimi Başkan Yardımcısı Nick Stringer ise, “TAG olarak, güçlü bir liderlik iradesi ortaya koyan GÜR'le işbirliği yapmaktan çok memnunuz. Bu adım dünya ölçeğinde daha şeffaf, kriminal faaliyetlerden arınmış bir dijital pazarlama iletişimi ekosistemine doğru giden önemli bir ilerlemedir. İşbirliğimiz hem Türk firmaları hem de Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı yatırımcılar için yararlı olacaktır.” dedi.

GÜR HAKKINDA

Kısaca GÜR olarak adlandırılan Dijitalde Güvenli Reklam Platformu, dijitalden başlayarak reklam sektörünün ve tedarik zincirlerinin şeffaflaşma sürecine katkı vermek amacıyla IAB Türkiye, Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği tarafından kurulmuştur. Bu kapsamda GÜR'ün önceliği reklamda sahtecilik ve marka güvenliği olacaktır.

TAG HAKKINDA

TAG Dijital reklam endüstrisinde yasadışı faaliyetlerle mücadele eden ve endüstriye yönelik güvenin artması için çalışan en kapsamlı kuruluştur. Pazarın önde gelen meslek örgütleri tarafından ABD'de kurulmuştur. TAG'in misyonu dijital reklamda sahte trafiği yok etmek, malware ile mücadele etmek, internet korsanlığının önüne geçmektir. Bu doğrultuda daha gelişmiş standartlar oluşturmak için dijital reklam tedarik zincirindeki firmaları bir araya getirir. TAG dijital reklam endüstrisinden Bilgi Paylaşım ve Analiz Organizasyonu ISAO'ya kayıtlı ilk ve tek kuruluştur.