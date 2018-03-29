Dikili ağaca satış…

Hükümetin Meclis’e getirdiği ve ormanlardaki dikili ağaçların özel sektöre satışına izin veren tasarının ilgili maddesiMeclis Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonunda AKP’li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. Komisyonun CHP ve MHP’li üyeleri, bu maddeyle ormanların şirketler tarafından talan edileceği uyarısında bulundular.

Kabul edilen maddeye göre, devlet ormanlarından elde edilen dikili ağaç da dahil orman ürünleri piyasaya ihaleyle satılabilecek. Gerekli görülmesi halinde dikili ağaçlar da dahil her türlü orman ürünü piyasa fiyatı üzerinden tahsis yöntemiyle şirketlere satılacak. Tahsis işlemi ileriye dönük 10-20 yıl gibi süreleri de kapsayabilecek.

Maddeyi savunan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bu düzenlemeyle şirketlerin ormandaki işaretlenmiş ağaçları istedikleri boyutlarda kesip işleyebileceğini, bu sayede devletin kesim, taşıma ve depolama yükünden kurtulacağını, maliyetlerin yüzde 30 oranında azalacağını söyledi. Eroğlu, özel sektörün dikili ağaçlardan dilediğini değil sadece işaretlenmiş olanları kesebileceğini de belirtti.

“ŞİRKETLER ENAYİ Mİ”

Bakanın açıklamaları komisyonda tepki çekti. MHP Milletvekili Baki Şimşek, “Devlet ağaçları şirketlerin istediği gibi kendisi kesemez mi, devlet bu kadar aciz mi?” diye sordu. Şimşek, “Yıllara sari diyoruz, kafasına göre 5 yıl sonra 10 yıl sonra kesebilir mi? Buralar ne zaman ağaçlandırılacak? Gerekçe bize hiç mantıklı gelmiyor. Yok maliyet yüzde 30 düşecekmiş. Firma enayi mi, depodaki ağaçla dikili ağaca aynı fiyatı verecek kadar. Maliyetini hesap etmeyecek mi?” dedi. CHP Milletvekili Ali Akyıldız da bu maddeyle birlikte ormanların yandaş holdinglere peşkeş çekilebileceğini, bu tür risklerin önünün açıldığını söyledi.