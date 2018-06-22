Dikkat! Bugün İstanbul’da 7 miting var

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için siyasi partiler yoğun bir mesai yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kampanyası süresince 34'ü il, 3'ü ilçe olmak üzere 37 miting yaptı. Erdoğan bugün de İstanbul'da 7 ilçe mitingi yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul’da 7 ilçe mitingi programına katılacak. Yoğun bir miting programı gerçekleştirecek olan Erdoğan, saat 12.00’de Kartal Meydanı’nda Kartal İlçe Mitingi, saat 13.00’de Bağdat Caddesi’nde Malteme İlçe Mitingi, saat 14.30’da Kayışdağı Caddesi’nde Ataşehir İlçe Mitingi, saat 16.00’da Sahil Yolu Caddesi’nde Üsküdar İlçe Mitingi, saat 17.30’da Sarıyer Merkez Meydanı’nda Sarıyer İlçe Mitingi, saat 19.00’da Küçükköy Meydanı’nda Gaziosmanpaşa İlçe Mitingi, son olarak da saat 20.00’de Kasımpaşa Kızılay Meydanı’nda Beyoğlu İlçe Mitingi’ni yapacak. Erdoğan, partisinin ilk mitingini 26 Mayıs’ta Erzurum’da yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kampanya boyunca Erzurum, Isparta, Balıkesir, Malatya, Adıyaman, Konya, Aksaray, Diyarbakır, Sakarya, Zonguldak, Muğla, Mersin, Hatay, Kayseri, Nevşehir, Ankara, Denizli, Kocaeli, Niğde, Bursa, Eskişehir, Trabzon, Rize, Yalova, Antalya, İstanbul, Ordu, Samsun, Van, Adana, Şanlıurfa ve Mardin mitinglerine katıldı.