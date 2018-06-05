Dikkat bugün yine başlıyor! İşte hava durumunda son dakika tahminleri…

Geçtiğimiz haftalarda yurda zor anlar yaşatan yağışlar geri döndü. Bugün belirli bölgeleri etkileyecek olan yağışlar yarından itibaren tüm yurdu saracak. Yağışlar etkisini gösterse de hava sıcaklıkları adım adım artacak.

Yurdun büyük bir bölümünü etkileyecek olan yağışlar hafta sonuna kadar aralıklarla sürecek. Birçok şehirden yağmur haberleri gelirken hava sıcaklıkları adım adım artacak. İstanbul hafta sonu 32 derecenin üzerine ulaşacak.

HAFTA SONUNA KADAR YAĞIŞLAR SÜRECEK

Hafta sonuna kadar devam edecek olan yağışlar, cuma gününden itibaren birçok bölgede etkisini kaybedecek.





İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

HAVA DURUMU DETAYLARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğusu ile zamanla güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Göller yöresi, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Antalya ve Mersin’in iç kesimleri, Eskişehir, Ankara ve Çankırı’nın batısı, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın ve Artvin’in iç kesimleri, Bingöl, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.