Dikkat çeken isimler parlamentoda yer buldu

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, pek çok ünlü isim yeni dönemde TBMM’de yer alma hakkını elde ederken, adı çokça duyulan bazı isimler de parlamentoda kendilerine yer bulamadı.

Türk siyasi tarihinde partilerin ilk kez ittifaklar yaparak yarışa girdikleri Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde resmi olmayan sonuçlar belli oldu. Bu sonuçlara göre, yeni dönemde 600 milletvekili ile çalışacak TBMM'de yeni yüzler yer almaya hak kazanırken bunların arasında ünlü isimler de yer aldı.

MİLLETVEKİLİ OLANLAR

Ünlü Futbolcu Alpay Özalalan AKP sıralarından İzmir Milletvekili oldu. Motor sporcusu Kenan Sofuoğlu AKP Sakarya, Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar Elazığ, TESK Başkanı Bendevi Palandöken'in oğlu Barış Palandöken AKP Malatya, Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç AKP İstanbul, eski DİSK Genel Başkanı Kani Beko CHP İzmir, Ergenekon davasından dolayı hapis yatan Mehmet Ali Çelebi CHP İzmir, sanatçı Barış Atay HDP Hatay, gazeteci Ahmet Şık HDP İstanbul milletvekili oldu.

MİLLETVEKİLİ OLAMAYANLAR

Partilerin listelerinde yer alan pek çok ünlü isim de parlamentoda kendisine yer bulamadı. O isimler arasında, MHP Ankara 2. Bölge'den aday olan terör uzmanı Abdullah Ağar, İYİ Parti Kocaeli'nden aday gösterilen eski SAT komandosu Kurmay Albay Ali Türkşen, en genç adaylar arasında bulunan 18 yaşındaki Elif Nur Bayram, 1998 doğumlu CHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Irmak Neriman Nebioğlu, 18 yaşındaki İYİ Parti Bursa 2. Bölge Milletvekili Adayı Merve Asa yer aldı. İHA