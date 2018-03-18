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Dikkat İstanbul’da bu yollar kapatılacak! 18 Mart Pazar İstanbul’da kapalı yollar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 18 Mart Pazar günü İstanbul'da kapalı olan yollar hakkında bilgi verildi. İşte kapalı olacak güzergahlar...

android-time 00:41 18 Mart 2018
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Dikkat İstanbul’da bu yollar kapatılacak! 18 Mart Pazar İstanbul’da kapalı yollar
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 18 Mart Pazar günü İstanbul'da kapalı olan yollar hakkında bilgi verildi. İşte kapalı olacak güzergahlar...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: “18.03.2018 Pazar günü saat 13.00'de İlimiz Ataşehir ilçesinde bulunan Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda Fenerbahçe Doğuş – Darüşşafaka takımları arasında oynanacak olan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak saat 10.30'dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar aşağıda belirtilmiştir.

Trafiğe Kapatılacak Yollar

– Ihlamur Sokak (Halk Caddesi dönel kavşağından Sarı Mimoza Sokak kavşağına kadar olan kısım)

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

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