Dikkat İstanbul’da bu yollar kapatılacak! 18 Mart Pazar İstanbul’da kapalı yollar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: “18.03.2018 Pazar günü saat 13.00'de İlimiz Ataşehir ilçesinde bulunan Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda Fenerbahçe Doğuş – Darüşşafaka takımları arasında oynanacak olan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak saat 10.30'dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar aşağıda belirtilmiştir.
Trafiğe Kapatılacak Yollar
– Ihlamur Sokak (Halk Caddesi dönel kavşağından Sarı Mimoza Sokak kavşağına kadar olan kısım)
Kamuoyunun bilgisine sunulur.