Dikmen Vadisi dökülüyor

Her gün yüzlerce kişinin uğrak yeri olan ve dört mevsim insanların gezip, spor yaptığı 710 bin metrekarelik Dikmen Vadisi adeta dökülüyor. Başbakan Binali Yıldırım ile Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’in de oturduğu vadideki bakımsızlık dikkat çekiyor.

Ankara'nın Dikmen ve Ayrancı semtleri arasında bulunan vadi, peyzajı yapılıp yeşillendirilmiş, havuzlar, oyun alanları ve zengin bitki örtüsü ile cazibe merkezi haline getirilmişti. Ancak vadi son dönemde bakımsızlık nedeniyle kötü bir görüntü sergiliyor.

DİKKAT PARÇA DÜŞEBİLİR

Eski Başkan Murat Karayalçın tarafından projesi yapılan ve 1999’da Melih Gökçek tarafından açılan vadideki havuzlar, susuz ve bakımsız bırakılırken, dekor olarak koyulan heykeller de kırık dökük bir biçimde bulunuyor. Dikmen ve Ayrancı semtlerini birbirine bağlayan ve konutlara geçiş sağlayan köprüye çıkan asansör de çalışmıyor.

Vadinin bazı bölgelerinde ise “Dikkat yukarıdan parça düşebilir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz” yazıları yer alıyor. Toplam 3 bin 400 konut, 46 farklı türde 20 bin ağaç ve 151 bin metrekarelik havuz alanı bulunan vadide oturanlar, ”Başbakan ve eski Belediye Başkanı ile komşuyuz ama bakımsız görüntü içinde yaşıyoruz” diyorlar.