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Dışı çikolata içi uyuşturucu!

İstanbul’da bir kargo firmasında çalışma yapan narkotik polisi çikolatalı şekerler içerisine zulalanmış yaklaşık 10 kilo uyuşturucu ele geçirdi.

Habip ATAM
android-time 10:29 1 Kasım 2018
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İstanbul’da bir kargo firmasında çalışma yapan narkotik polisi çikolatalı şekerler içerisine zulalanmış yaklaşık 10 kilo uyuşturucu ele geçirdi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Başakşehirde'ki bir kargo firmasının yurtdışı sevk deposunda çalışma yaptı. Analiz uzmanlarının 3 gün boyunca yaptığı çalışmada, Avusturya'ya gönderilen 4 kargo paketi şüpheli olarak değerlendirildi. İçerisinde çikolatalı şeker olduğu belirtilen paketlerden biri savcılık izniyle açıldı. Açılan pakette kıyafet ve poşetler halinde şeker olduğu belirlendi.

uyusturucuŞEKER KAPLI UYUŞTURUCU

Poşetlerdeki çikolatalardan birinin ambalajı açıldı. Önce  şüpheli bir durumla karşılaşılmadı. Ancak polis ekipleri şekeri bıçakla ikiye bölünce gerçek ortaya çıktı. Çikolatalı şekerlerin içince Afyon sakızı olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine diğer şüpheli kargolarda açıldı. Açılan 4 farklı kargo paketinde de şeker kaplı uyuşturucu çıktı. 9 kilo 879 gram uyuşturucu ele geçiren polis, paketleri kargo firmasına veren şüphelilerin peşine düştü.

Narkotik köpeği Tina, gemide uyuşturucu yakaladı
Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin Limanı'ndaki gemi, konteyner ve yüklerle ilgili kontrol ve analiz çalışması gerçekleştirdi. Detektör köpek Tina'nın da katıldığı çalışmalarda, muz yüklü bir gemide arama yapıldı. Tina'nın, geminin ambar bölümündeki zemin tahtasının bulunduğu bölgeye yoğun tepki vermesi üzerine zemin kaldırıldı. Zemin içerisine zulalanmış 8 parça halinde 9 kilo 400 gram kokain bulundu. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ediyor.

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Son güncelleme: android-time 11:5501.11.2018
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