Dışı çikolata içi uyuşturucu!

İstanbul’da bir kargo firmasında çalışma yapan narkotik polisi çikolatalı şekerler içerisine zulalanmış yaklaşık 10 kilo uyuşturucu ele geçirdi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Başakşehirde'ki bir kargo firmasının yurtdışı sevk deposunda çalışma yaptı. Analiz uzmanlarının 3 gün boyunca yaptığı çalışmada, Avusturya'ya gönderilen 4 kargo paketi şüpheli olarak değerlendirildi. İçerisinde çikolatalı şeker olduğu belirtilen paketlerden biri savcılık izniyle açıldı. Açılan pakette kıyafet ve poşetler halinde şeker olduğu belirlendi.

ŞEKER KAPLI UYUŞTURUCU

Poşetlerdeki çikolatalardan birinin ambalajı açıldı. Önce şüpheli bir durumla karşılaşılmadı. Ancak polis ekipleri şekeri bıçakla ikiye bölünce gerçek ortaya çıktı. Çikolatalı şekerlerin içince Afyon sakızı olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine diğer şüpheli kargolarda açıldı. Açılan 4 farklı kargo paketinde de şeker kaplı uyuşturucu çıktı. 9 kilo 879 gram uyuşturucu ele geçiren polis, paketleri kargo firmasına veren şüphelilerin peşine düştü.