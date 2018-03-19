Dışı gecekondu içi kumarhane

Yenimahalle Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, daha önce Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Yakacık Mahallesi’nde belirlenen 2 ayrı kumarhaneyi yerle bir etti.

Kaçak yapı içerisinde kurulan kumarhanelerin özel bir mekan olarak tasarlanması, görenleri hayrete düşürdü.

Tombala düzeneği ve kameralar dikkat çekti

Baskın yapılan ilk kumarhanede mekânı günler öncesinden uyarılmasına rağmen boşaltmayan kumarhane sahibinin, duvarlara kurduğu projeksiyon sistemi ve kameralar dikkat çekti.

Gecekonduyu andıran kumarhane içerisinde, işletme sahibinin ayrı bir bölmede kendisine tahsilat için de özel bir ofis yaptığı görüldü. Kumarhanede ayrıca içeriyi ve dışarda olup biteni gözlemlemek amacıyla güvenlik kameralarının da bulunduğu tespit edildi.

Haberi yokmuş

Kumar oynattığı iddialarını kabul etmeyen işletme sahibinin aynı bahçe içerisinde bulunan diğer yapıda da ailesiyle birlikte yaşadığı belirlendi. Evi ile aynı bahçede olan kumarhaneyi kendisinin işletmediğini söyleyen C.A, “Ben bu evi kiraya vermiştim, burada oyun oynatıldığından haberim yoktu” dedi.

İşlemlerin ardından kumarhaneyi boşaltan belediye ekipleri, kaçak yapıyı çevreye zarar vermeden yıktı.

Daha sonra diğer kumarhanenin yıkımı için yola koyulan ekipler, içi daha önceden boşaltılmış yapının yıkımını gerçekleştirdi.

ANKARA (İHA)