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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: ABD gerçek dostun kim olduğunu göremiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Başkanı Trump'ın 'Türkiye iyi bir dost olmadığını kanıtladı' ifadesine ilişkin, "ABD gerçek dostun kim olduğunu göremiyor" dedi.

android-time 21:57 16 Ağustos 2018
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Başkanı Trump'ın 'Türkiye iyi bir dost olmadığını kanıtladı' ifadesine ilişkin, "ABD gerçek dostun kim olduğunu göremiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yaşanan gerginlikle ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin yanlış bir davranışı olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, “ABD gerçek dostun kim olduğunu göremiyor. Biz ABD’ye saldıran teröristleri desteklemedik. Terör örgütlerine binlerce tırlık silah vermek mi gerçek dostluk, devam eden yargı süreci mi? Dostane yaklaşırlarsa bu gerginliğe de gerek yok. ABD bu işlerin kovboy filmi olmadığını görmesi lazım. ABD ile sorunları çok kolay çözebiliriz ama ABD’nin şu anki anlayışıyla değil” dedi. AA

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Son güncelleme: android-time 23:0016.08.2018
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