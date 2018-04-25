Dışişleri’nden Trump ve Avrupa’ya yanıt!

Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın 1915 olaylarını konu alan yazılı açıklamasındaki yanlış ifadelerin Türkiye tarafından reddedildiğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, AKPM'nin çağrısına, 'PYD lideri Salih Müslüm’e konuşma yapma imkanı veren bu anlayışın ülkemize demokrasi dersi vermeye hakkı ve yetkisi bulunmamaktadır' dedi.

Türkiye, Trump'ın 1915 olayları değerlendirmesini reddetti

Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1915 olaylarını konu alan yazılı açıklamasındaki yanlış ifadelerin Türkiye tarafından reddedildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 1915 olayları hakkında, 24 Nisan 2018 tarihinde yapılan yazılı açıklamada yer alan yanlış ifadelerin ve sübjektif tarih yorumunun reddedildiği bildirilerek, “ABD yönetiminden beklentimiz Osmanlı'nın tüm milletlerinin büyük acılar yaşadığı bu dönemi adil bir yaklaşımla değerlendirebilmesidir. Bu çerçevede, Başkan Trump'a aynı dönemde Ermeni isyancıların yer aldığı olaylar nedeniyle katledilen 500 binden fazla Müslüman'ın bulunduğunu hatırlatırız” denildi.

Açıklamada, Türkiye'nin bir “Ortak Tarih Komisyonu” kurulması yoluyla tarihin bu acılı döneminin aydınlatılmasını önermeye devam ettiği ve arşivlerini araştırmacıların istifadesine açtığı belirtilerek şunlara yer verildi:

“Öte yandan, I. Dünya Savaşı şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenileri bu yıl da 24 Nisan günü, İstanbul Ermeni Patrikhanesi'nde düzenlenen dini törenle hak ettikleri saygıya ve 800 yıllık Türk-Ermeni dostluğuna uygun biçimde anılmışlardır. ABD Yönetimine, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu törene ilettiği ve Türkiye'nin bu hassas konuya ilişkin yaklaşımını yansıtan, Osmanlı Ermenileri'nin torunlarına muhatap 24 Nisan 2018 tarihli mesajını dikkate almalarını tavsiye ederiz. Tüm bu hususlarla birlikte, ABD Başkanı tarafından yapılan açıklamanın bu konudaki uluslararası hukuki normlar içerisinde kalmasının ve asılsız soykırım iddialarının dile getirilmemiş olmasının aklıselime uygun bir hareket tarzı teşkil ettiğini düşünüyoruz.”

Dışişleri’nden AKPM’nin çağrısına yanıt!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, AKPM Denetim Komisyonu'nun 24 Haziran seçimleriyle ilgili açıklaması hakkındaki bir soruya yazılı cevap verdi. AKPM'nin seçimlerin ertelenmesini tavsiye ederek, talihsiz bir açıklamada bulunduğu değerlendirmesini yapan Aksoy, AKPM Denetim Komisyonu'nun siyasi nitelik taşıyan bu açıklamasının en temel egemenlik ve demokrasi ilkelerine aykırı olduğunu, Türk milletinin iradesini yansıtan TBMM'nin kararlarını göz ardı ettiğini söyledi.

OHAL uygulamasının çoğulcu ve gerçek anlamda demokratik seçimlerin gerçekleştirilmesine engel teşkil etmediğini aktaran Aksoy, “Birçok ülkede olağanüstü hal uygulaması sırasında seçim düzenlenmiştir. Bunun son örneklerinden birini, 2017 yılında Fransa'da yapılan seçimler oluşturmaktadır.

Türkiye'de yapılan tüm seçimlerin de demokratik, özgür, adil ve şeffaf olduğu uluslararası gözlem raporlarıyla teyit edilmiştir. Türkiye söz konusu olduğunda akıl tutulması yaşayan çevrelerin bu tür önyargılı yorumları, Türkiye'ye yönelik çifte standartlı anlayışın üzüntü verici yeni bir örneğidir” ifadelerini kullandı.

AKPM çatısı altında, terörle işbirliği yaparak PKK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD lideri Salih Müslüm'e konuşma yapma imkanı veren bu anlayışın Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye hakkının olmadığını kaydeden Aysoy, “Sonuçta ülkemizde seçimlerin ne zaman yapılacağına halkımızın iradesiyle seçilen Meclisimiz karar verir” dedi.

İHA