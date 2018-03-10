Diyanet Atatürk ve Ecevit’i unuttu!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan aylık dergisinin mart sayısında, Çanakkale Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı konu edildi. Ancak Çanakkale Savaşı anlatılırken Atatürk’ten hiç söz edilmedi. Kıbrıs Barış Harekatı makalesinde ise, dönemin Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan anılırken, ''Ayşe tatile çıksın'' şifresi ile harekatı başlatan dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’ten tek kelime bahsedilmedi.

Başkanlık Müşaviri Ahmet Belada tarafından kaleme alınan “Çanakkale Savaşı ve Kazanımlarımız” başlıklı yazıda, Çanakkale Savaşı ve sonuçları anlatıldı. Yazının bir bölümünde ”Askerî, siyasi ve ekonomik yönden çok büyük etkileri olan bu savaş ile ‘hasta adam' olarak tanımladıkları Osmanlının, kolay lokma olmadığını gördüler. Yokluk ve zorluk içinde manevi ve maddi unsurlara sarılarak kazandığımız bu savaşla yeniden kendine gelen Osmanlı, Balkanlar ve diğer cephelerdeki kayıplarımızı kısmen de olsa unutturmuştur. Güneş batmayan ülke İngiltere ve onların mütekebbir yöneticisi Churchill, onunla beraber Fransa ve Rusya da yenilmiştir” denildi.

ERBAKAN VAR, ECEVİT YOK

Başkanlık Müşaviri Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bulut ise “Millî Mücadele'den Kıbrıs Barış Harekâtı'na Zafer Dualarımız” başlıklı makalesinde, Kıbrıs Barış Harekatını anlattı ve Diyanetçe yapılan duaları aktardı. Yazıda, dönemin Genelkurmay Başkanı Semih Sancar’a harekat emrini veren Başbakanı Bülent Ecevit'ten hiç söz edilmedi.

Yazıda ”Kıbrıs çıkarmasına karar verildiğinde, dönemin Başbakan Yardımcısı merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın talebi ve Diyanet İşleri Baş kanlığından sorumlu Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre'nin yönlendirmesiyle, Diyanet İşleri Başkanı Dr. Lütfi Doğan, Mersin'e giderek öncü birliklerin gemilerle sahilden hareketinden önce dua etmişti.” diye yazdı.