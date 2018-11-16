Diyanet başkanı suspus ‘fesli’den açıklama üzerine açıklama!

Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş'ın 9 Kasım'da resmi cüppesiyle ayağına kadar gidip ziyaret ettiği ve artan tepkiler karşısında korunup kollanan Atatürk düşmanı fesli Kadir Mısıroğlu, Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş tepki çeken ziyaretiyle ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken konuşmaya devam etti. "Eğer bir Müslüman Atatürk'ü seviyorum derse ya ahmaktır ya sahtekardır" ifadesini kullanan Mısıroğlu ilk açıklamasında Mustafa Kemal için "Bizim devletimiz vardı, O devletin rejimini değiştirdi, rejim şeriattı gavurluk yaptı" sözlerini sarf etmişti. Fesli bu kez kendisine karşı çıkanlara demokrasi hatırlatması yaparak avukatı aracığıyla dava açacağını söyledi.

Kamuoyunda ‘fesli Kadir’ olarak bilinen Kadir Mısıroğlu, Youtube üzerinden yayınlanan 12 dakikalık ses kaydında Atatürk’ü sevmediğini bir kez daha belirterek Atatürk’e hakaret etmeye devam etti.

Mısıroğlu şunları söyledi:

“Bugün Diyanet İşleri reisinin beni hasta yatağımda ziyaretinden ötürü kükreyen aslanlar gibi kükreyenlerin hiçbirinde Mustafa Kemal’ın yaptığı işleri değerlendirecek kabiliyet vardır, ne de ona samimi bir muhabbet sahibidir.

Mustafa Kemal bu memlekette yükselmenin birinci basamağıdır. Ama bu şans ellerinden gidiyor. Onlarda biliyor. Bu devam etmez.

Hiçbir icraatı Müslümanlığın lehine değildir. Eğer bir Müslüman Atatürk’ü seviyorum derse ya ahmaktır ya sahtekardır.

Kendisini eleştirenlere nadanlar (Farsça eskimiş bilgisiz, cahil, nobran, kaba, kötü) diyen fesli, Atatürk’ü sevenlere, “Bana kükreyenlerden bir tanesi inanıyorum ki Nutuk’u okumamıştır. Ben bunun Osmanlıcasını ilk mektebi bitirdiğim sene okudum. Benimle konuşacak kalitede bir adamınız yok. Ancak söversiniz. Pes, Müslüman olmuyorsunuz, insan olun. Gavurun bile ahlaklısı olur ya… Demokrasiye inanıyorsan, insana saygıya inanıyorsan, ben size cevap vermekten aciz miyim sanıyorsunuz.

Evet ben Kemal Paşa’yı sevmiyorum. Bu benim hakkımdır, istersen babamı da sevmem. Bundan dolayı beni kimsenin kınamaya hakkı yoktur. Beni eleştirenler bir kamyon çakıl taşı. Beni metheden, doğruyu söyleyenler de altın.

Bundan sonra kim söverse sövsün bu cevap yeter. Bundan sonra avukatıma söyleyeceğim suç işlerse dava açsın.

Allah düşmanlarına düşman olduğum sabit oldu.

İLGİLİ HABER Diyanet İşleri Başkanı'ndan 'Mısıroğlu ziyareti' açıklaması