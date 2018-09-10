Diyanet bir yıllık bütçeyi 6 ayda harcayınca…

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl kendisine ayrılan ödeneğin büyük bölümünü ilk 6 ayda harcayınca, yılın ikinci yarısı için bütçesini güncelledi. Yıla 7,7 milyarlık ödenekle başlayan Diyanet, altı ay sonunda bütçesini 8.3 milyar olarak güncelledi.

Tasarruf eleştirilerinin de odağında olan Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) arasında Diyanet evlerinin işletilmesine yönelik imzalanan protokolün hemen ardından Balıkesir’in Edremit ilçesindeki gözde tatil belgesi Altınoluk’ta denize 300 metre mesafede 20 odalı Diyanetevi hizmete açıldı. Son olarak Adalar İlçesi'ne bağlı Heybeliada'da 1. derece SİT alanı olan Çam Limanı ve 94 yıllık Senatoryum, Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edilmişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) personeli ile ailelerinin, konaklama, dinlenme, eğitim, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik, öncelikli olarak büyükşehirlerde açılması planlanan sosyal tesislerin, “Diyanet Evi” adı altında Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV tarafından işletilmesi için ”Diyanet Evleri İşbirliği Protokolü” 18 Ağustos'ta imzalanmıştı. Protokolün imzalanmasından yaklaşık bir ay sonra Kaz dağlarının eteğinde, Balıkesir- Edremit’in gözde tatil beldesi olan Altınoluk’ta denize 300 metre mesafede olan 20 odalı Diyanet Evi hizmete açıldı. Diyanet Evinden Diyanet personeli ve TDV personeli ile yakınları yararlanabiliyor. Diyanet Evi konaklama ücreti ise Diyanet İşleri personeline iki kişilik odada kişi başı 80 TL.

Bir benzeri Ankara’da olan Diyanet Evlerinin diğer büyükşehirlerde de hizmet vermesi için çalışmalara başlandığı belirtildi. Öte yandan Diyanet’in çeşitli illerde 16 tane eğitim merkezi, 10 tane de Dini Yüksek İhtisas Merkezi bulunuyor.

HEYBELİADA'DA SİT ALANINA

Son olarak Heybeliada’daki 1. derece SİT alanı olan Çam Limanı ve 94 yıllık sanatoryum Diyanet'e tahsis edilmişti. İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi de Diyanet'e verilmişti ancak tepkilerin ardından üniversite, Botanik Bahçesi'nin üniversitede kalacağını ve eğitime devam edileceğini bildirmişti.

ANKARA'DA MİLLİ PARKA

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki tabiat harikası Soğuksu Milli Parkına 10 bin 758 metrekare arazi üzerine 5 yıldızlı lüks termal otel yapılıyor. “Diyanet Eğitim Merkezi'' adı altındaki tesiste, 220 yatak, 250 kişilik konferans salonunun yanı sıra, 2 yüzme havuzu ve 10 adet süit oda da yer alıyor.