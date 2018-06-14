Diyanet il il bayram namazı saatleri: Yalova bayram namazı saat kaçta? (2018)

Ramazan ayı boyunca oruçlar tutuldu, ibadetler gerçekleştirildi ve heyecanla beklenen bayram geldi. Yalova'da tüm yurtta beklenen bu günü bayram namazı ile karşılayacak olanlar bayram namazı saat kaçta olduğunu araştırıyor. Bayram namazı vakti yılda iki kez kılınması dolayısıyla sık sık araştırılıyor. İşte Yalova ve il il bayram namazı vakitleri...

İslam alemi bir bayrama daha erişti. Bayram namazının kılınmasının ardından vatandaşlar bayramlaşmaya başlayacak, ziyaretler gerçekleştirecek. Peki bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı hangi şehirlerde hangi saatlerde kılınacak? Yalova'da vatandaşlar bayram namazını saat kaçta kılacak? Vatandaşların bayrama saatler kala merak ettikleri soruların başında gelen bayram namazı saat kaçta sorusunun cevabı haberimizde.

YALOVA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Yalova'da vatandaşlar bayram namazını Diyanet'in belirlediği saat olan 06:17'de kılacak. İl il diğer bayram namazı saatlerini aşağıdaki habere tıklayarak öğrenebilirsiniz.

İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

RAMAZAN BAYRAMI KUTLAMALARI

Ramazan boyunca tutulan orucun sonunu ifade eden bayramda eş, dost, akraba ve mezarlık ziyaretleri yapılır. Bu ziyaretlerde konuklara kolonya, şekerleme ve çikolata ikram edilir. Ayrıca bayramda çocuklar da kapı kapı dolaşarak şeker toplarlar. Dini bayramlar resmi tatil olduğu ve Ramazan bayramı üç gün olduğu için Türkiye’de çok sayıda çalışan bayramda tatile çıkmayı da tercih etmektedir.

YALOVA'NIN NAMAZ SAATİ DOLUP TAŞAN CAMİLERİ

Rüstempaşa Camisi

Hersekzade Ahmet Paşa Camisi



Hacı Ali Paşa Camisi