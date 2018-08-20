Diyanet il il bayram namazı vakti: Hatay bayram namazı saat kaçta?

Kurban Bayramı'nın gelişi İslam alemi tarafından heyecan içinde karşılandı. İbadetlerini gerçekleştirecek vatandaşlar bayram namazı saat kaçta araştırıyor. Türkiye'nin dört bir yanında ve Hatay'da camiler dolacak ve bayram namazı kılınacak. İşte Hatay ve il il bayram namazı vakitleri...

2018 Kurban Bayramı 21-24 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak. Bayram namazının kılınmasının ardından Hatay’da ikamet eden müslümanlar bayramlaşmaya başlayacak, kurban kesilecek ve ziyaretler gerçekleştirecek. Yılda iki kere kılınan bayram namazı nasıl kılınır? Hatay bayram namazı saati haberimizde.

HATAY’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Hatay'da vatandaşlar bayram namazını Diyanet'in belirlediği saat olan 06:37‘da kılacak.

İl il diğer bayram namazı saatlerini aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

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HATAY'IN GEZİLECEK YERLERİ

ARKEOLOJİ MÜZESİ

Antakya Mozaik Müzesi, sergilenen mozaiklerin büyüklüğü, sayısı ve kalitesi açısından dünyanın en zengin ikinci mozaik koleksiyonuna sahip. Ayrıca sahip olduğu sikke koleksiyonu bakımından da dünyanın üçüncü büyük müzesidir. Müzede Hitit, Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerinden eserler ve Harbiye, Antakya, Atçana, Seleukeia Pieria ile İskenderun buluntuları sergilenir. Çok detaylı işlenmiş ve eşsiz renklere sahip mozaik koleksiyonu eşsiz niteliktedir.

HABİB-İ NECCAR CAMİİ

Roma dönemine ait bir pagan tapınağının üzerine 7. yüzyılda inşa edilmiştir. Caminin bir köşesinde, Hz. İsa tarafından gönderilen resullere ilk defa inanan ve onları korurken şehit olan Habib Neccar'ın türbesi vardır. Habib-i Neccar, M.S. 40'lı yıllarda Antakya'da yaşamıştır. Antakya'nın M.S. 636 yılında Hz. Ömer'in komutanlarından Ebu Ubeyde Bin Cerrah tarafından fethedilmesi ile birlikte inşa edilen Habib-i Neccar Camii Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde inşa edilen en eski camii olarak bilinir.

Bizans'ın 968 yılında Antakya'yı ele geçirmesi ile birlikte Habib-i Neccar Camii kiliseye çevrilmiştir. 1084 yılında Selçuku ordularının Kutalmışoğlu Süleyman Şah komutasında Antakya'yı almalarından sonra tekrar camiye çevrilmiştir. Müslümanlarca bir evliya olarak kabul edilen Habib-i Neccar için, caminin girişindeki yazıda, “Türkiye Diyanet Vakfı’nın ansiklopedisinde “Habib-i Neccar, İslami kaynaklara göre Kur’an-ı Kerim’de Yasin Süresi’nin 13-27 ayetlerinde kıssası anlatılan kişi” deniliyor.” ifadesi var. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, 17. yüzyılda barok üslubunda minaret ve 1829 ve 1857 yılları arasındaki onarımlarda bugün de kullanılan şadırvan eklenmiştir.