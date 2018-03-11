Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan önemli açıklamalar

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş basın toplantısı düzenleyerek soruları cevapladı. Erbaş konuşmasında kadınların sorunlarına yönelik toplantılar yapılacağını belirterek, "İslam'a yönelik hatalı söylemlerden kaçınılmalı. Öfke ve nefret üreten davranışlar her şeyden önce Müslümanların kendilerine zarar vermektedir" dedi.

İşte Erbaş’ın sözlerinden satır başları:

“Yeterli bilgi sahibi olmayanlar açıklama yapmasın…

Herkes İslam hakkında konuşurken hak ve hakikate karşı sorumluluğun gereği dikkatli olmak durumundadır…

Herkes, metodolojik olarak hesabı verilemeyecek kişisel, aceleci ve popülist söylem ve yaklaşımlardan kaçınmak zorundadır…

İslam'ın temel kaynaklarını, doğru bilginin metot ve yöntemini dikkate almayan, birlik ve beraberliğimizi zedeleyen, hikmeti göz ardı eden, ayrıştırıcı ve ötekileştirici yaklaşımlar; itici, kırıcı, katı ve kaba bir dil; bulanık ve gizemli bir üslup ile sahte ve yapmacık tavırlar; öfke ve nefret üreten davranışlar her şeyden önce Müslümanlara zarar vermektedir…

Kadına dönük şiddet merkezli eylem ve söylemlerin İslam’dan referans bulması asla mümkün değildir…”

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