Diyanet İşleri Başkanı kıraathane gezdi

AKP'nin seçim vaadi 'kıraathaneler' siyasi tartışmaların merkezinde yerini korurken Diyanet'ten kıraathanelere açıklama mahiyetinde bir ziyaret gerçekleşti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Zeytinburnu’ndaki kıraathaneyi ziyaret etti. Erbaş, “Biz istiyoruz ki her semtimizde bir millet kıraathanesi olsun" dedi.

Çay, çorba, kahve, internet, fotokopi ve tarayıcının ücretsiz olduğu 24 saat açık Merkezefendi Millet Kıraathanesi Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı ağırladı. Kendi kaleminden çıkan kitapları imzalayıp öğrencilere hediye eden Prof. Dr. Erbaş, “Böyle güzel bir kıraathane olunca biz de Diyanet İşleri Başkanlığı olarak buraya hediyelerimizle birlikte gelmek istedik. Öğrencilerimize faydalanabilecekleri çeşitli kitaplar getirdik. Millet Kıraathanesi'ne hediyemiz olsun.” dedi. Erbaş, ayrıca kıraathanedeki öğrencilere Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aylık dergilerini her ay düzenli olarak gönderme sözünü verdi.

HER SEMTE KIRAATHANE OLSUN

Üniversiteye hazırlanan öğrencilerle tek tek sohbet eden Prof. Dr. Erbaş, örnek bir kıraathane olarak nitelendirdiği İstanbul'un 24 saat açık ilk kıraathanesini çok beğendiğini belirterek, “Millet Kıraathanemiz çok güzel olmuş, örnek bir mekan. Kıraathanemiz hem kitap hem de okuyucu dolu. Allah hepsini muvaffak etsin, sınavlara hazırlanan öğrencilerimize başarılar diliyorum. İnşallah hepsi en hayırlı yerleri kazanır.” diye konuştu.

KAHVEHANELER KIRAATHANEYE DÖNÜŞSÜN

121 kişilik ders çalışma salonu, 68 kişilik konferans salonu, 48 kişilik bekleme salonu ve kafeteryayı dolaşan Prof. Dr. Erbaş, gördüğü manzara karşısında duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

“Biz istiyoruz ki her semtimizde bir Millet Kıraathanesi olsun. Milletimiz, öğrencilerimiz bu mekanlardan istifade etsin. Hatta gönlümüz istiyor ki bütün kahvehaneler kıraathaneye dönüşsün. İşte Zeytinburnu Belediyemizin burada açmış olduğu Merkezefendi Millet Kıraathanesi'ni ziyaret ettik. Doğrusu gördüğümüz manzara karşısında çok mutlu olduk. 121 kişilik okuma salonun neredeyse tamamı doluydu. Kıraathaneyi anlamına uygun bir şekilde değerlendirmek isteyen gençleri burada görmek hakikaten bizleri çok mutlu etti. Kıraathane bizim medeniyetimizin en önemli müesseselerindendir. Müessese diyorum çünkü kıraathaneler birkaç asır önce her mahallede insanların okuma gerçekleştirebileceği bir mekan olarak kurulmuş. Bugün, daha modern bir hali olan Millet Kıraathanesi'ni gezdiğimizde her ilçemizde bir kıraathanenin oluşturulmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Ben bu tür okuma evlerinin yani kıraathanelerinin yaygınlaştırılmasının çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü millet olarak ne kadar çok okursak o kadar çok medeni oluruz.”

İHA