Diyanet İşleri Başkanlığı 9 bin 500 sözleşmeli personel alacak!

Diyanet İşleri Başkanlığının, Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım pozisyonlarına 9 bin 500 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. İşte o duyuru ve habere dair ayrıntılar

Yapılan duyuruda başkanlığımıza ait 4-B sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım pozisyonlarında KPSS puan sıralaması esas alınarak yapılacak sınav sonucuna göre toplam 9.500 sözleşmeli personel istihdam edilmesi planlanmaktadır.’ denildi. İşte ayrıntılar…

Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan duyuruya göre, 4-B sözleşmeli personeller, KPSS puan sıralaması esas alınarak yapılacak sınav sonucuna göre istihdam edilecek. Başvurularda KPSS puan türlerinden, lisans mezunları için KPSSP124, önlisans mezunları için KPSSP123, orta öğretim mezunları için KPSSP122 esas alınacak.

Sözleşmeli personel alımına ilişkin diğer hususlar, Başkanlık tarafından daha sonra ilan edilecek.

YAPILAN DUYURU İSE ŞÖYLE:

D U Y U R U

Başkanlığımıza ait 4-B sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım pozisyonlarında KPSS puan sıralaması esas alınarak yapılacak sınav sonucuna göre toplam 9.500 sözleşmeli personel istihdam edilmesi planlanmaktadır.

Başvurularda KPSS puan türlerinden; lisans mezunları için KPSSP124, önlisans mezunları için KPSSP123, orta öğretim mezunları için KPSSP122 esas alınacaktır.

Sözleşmeli personel alımına ilişkin diğer hususlar Başkanlığımızca daha sonra ilan edilecektir.

İlgililere duyurulur.

DİB İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ

AA